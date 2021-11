Cyberpunk 2077 escluso dai The Game Awards? Non esattamente

Geoff Keighley ha da poco svelato tutte le nomination per i The Game Awards 2021 in un breve live stream dedicato all’evento che si terrà il prossimo dicembre.

Al netto dei molti titoli rinviati in questo 2021, le nomination di quest’anno hanno riservato sicuramente qualche sorpresa (inclusa la presenza di chicche come It Takes Two).

Ma non solo: ai prossimi The Game Awards dovrebbero esserci anche nuovi e interessanti reveal, perlomeno stando alle recenti dichiarazioni del buon Keighley.

Si parla infatti della possibilità – invero piuttosto alta – di poter finalmente vedere la “vera” next-gen in azione, cosa questa che alza l’asticella delle aspettative ben oltre il livello consentito.

In molti hanno notato, tra i candidati al GOTY, l’assenza di Cyberpunk 2077, uno dei favoriti al titolo di gioco dell’anno prima dell’uscita.

A seguito delle polemiche legate ai problemi tecnici del gioco a quanto pare è sfumata l’occasione per il titolo di CD Projekt di portarsi a casa il premio più ambito.

Nonostante ciò, il titolo con Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand ha ricebvuto due nomination di un certo rilievo, vale a dire Best Score and Music e Best Role Playing.

Insomma, al netto della mezza delusione per il GOTY, Cyberpunk 2077 non è rimasto a “bocca asciutti” come molti detrattori sono portati a credere.

Sempre parlando del gioco di CDPR, alcuni giorni fa è stato annunciato ufficialmente che gli aggiornamenti next-gen del titolo sono stati rinviati al 2022 per PS5 e Xbox Series X|S.

Ma non solo: da poco vi abbiamo anche mostrato un’arma davvero iconica di Cyberpunk 2077 che esiste anche nel mondo reale (sì, proprio così).

Infine, vi ricordiamo che SpazioGames.it è tra le testate che faranno parte della giuria specializzata che nominerà i migliori giochi dell’anno.