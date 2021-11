SpazioGames è nella giuria dei The Game Awards 2021

È la giornata delle nomination svelate peri The Game Awards 2021 ed è anche quella per condividere con felicità una notizia con i nostri lettori: per il secondo anno consecutivo, dopo l’esordio del 2020, SpazioGames.it sarà infatti tra le testate che faranno parte della giuria specializzata che nominerà i migliori giochi dell’anno.

La giuria sarà composta da testate specializzate dal tutto il mondo, con la nostra redazione che parteciperà a rappresentazione dell’Italia: potete vedere a questo link l’elenco completo dei membri votanti per i The Game Awards 2021.

SpazioGames.it è nella giuria dei The Game Awards

Come funzionano i The Game Awards?

La giuria votante è quella che seleziona i nominati nelle diverse categorie che premieranno i videogiochi dell’anno. A esprimere il loro giudizio sono tutti i membri della giuria (come testata, non in base ai voti di un singolo individuo) – tra i quali ci sono anche alcuni giurati specializzati per i premi dedicati agli eSport e all’accessibilità.

I nominati dalla giuria dovranno poi essere votati dalla stessa per la vittoria finale: i vincitori tra i nominati saranno scelti al 90% dalle decisioni dei giurati e al 10% dal voto del pubblico, che potrà esprimersi sul sito ufficiale dell’evento e sui canali social.

I nominati per il GOTY 2021

Geoff Keighley non è associato alle votazioni e non esprime preferenze in sede di voto.

Quali giochi potranno vincere ai The Game Awards?

I giochi tenuti in considerazione per l’evento di quest’anno sono tutti quelli usciti fino al 19 novembre 2021: quelli usciti successivamente saranno nominabili solo per l’edizione 2022.

Allo stesso modo, potrebbero essere nominati e vincitori giochi usciti a dicembre 2020 (come Cyberpunk 2077), rimasti esclusi dalle selezioni dello scorso anno.

The Last of Us - Parte II, GOTY 2020

Per ulteriori risposte alle vostre curiosità su come vengano scelti i giochi vincitori dei The Game Awards consultate le FAQ ufficiali.

I The Game Awards 2021 vedranno la cerimonia di premiazione svolgersi il 10 dicembre alle ore 2.00 italiane.