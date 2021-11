I prossimi The Game Awards mostreranno la vera next-gen

The Game Awards 2021 promette di essere un evento davvero molto interessante, visto che ora è stato rivelato che possiamo aspettarci un gran numero di annunci di un certo peso.

Sia i possessori di Xbox che di PS5 con DualSense al seguito dovranno infatti seguire la serata con molta attenzione, visto che le sorprese non mancheranno.

Geoff Keighley – giornalista patrono della kermesse – ha recentemente chiesto ai suoi follower su Twitter cosa volessero dall’evento, e cosa potrebbero fare per renderlo ancora più epico.

Ora, è proprio Keighley a voler aumentare l’hype per la serata, il tutto nel corso di un’intervista a Epic Games in cui ha rivelato che allo show saranno presenti un bel po’ di novità piuttosto interessanti.

Il buon Geoff ha infatti parlato di ben 40/50 giochi, oltre a 10 reveal di titoli mai visti prima (attesi tra il 2022 e il 2023), nonché un’occhiata a quella che lui stesso definisce vera next-gen.

Ovviamente, al momento non è chiaro cosa sarà mostrato nel corso della serata, ma se le premesse sono queste possiamo aspettarci davvero i fuochi d’artificio.

I prossimi The Game Awards si terranno in ogni caso la notte tra il 9 e il 10 dicembre prossimo, alle 2:00 del mattino ora italiana, per chiunque deciderà di seguire l’evento dal vivo.

