Cyberpunk 2077 è graficamente ancora più bello da vedere (grazie ai fan)

CD Projekt RED continua a credere nel futuro di Cyberpunk 2077, sebbene siano i fan ad essere intervenuti sul comparto tecnico grazie a mod e upgrade di vario genere.

L’ambizioso RPG (che potete acquistare in offerta su Amazon) ha infatti ricevuto vari aggiornamenti anche dall’appassionata fanbase del titolo.

Basti pensare alla mod che migliora notevolmente gli effetti delle esplosioni e del fuoco, oltre a quella che introduce il combattimento tra veicoli rielaborando anche il sistema di polizia.

Se già lo scorso marzo l’update 1.52 ha portato ulteriori miglioramenti generali, ora un nuovo video in 4K condiviso su YouTube da Digital Dreams mostra quanto sia bello il gioco nella sua versione 1.5.

Come riportato anche da Wccftech, Digital Dreams ha aggiunto, tra le altre cose, le ombre dinamiche e riflessi con ray tracing, per un risultato davvero notevole.

Ma non solo: oltre all’inclusione di alcune mod che aumentano la densità degli NPC, questa versione migliora il livello di dettaglio degli oggetti lontani, il tutto su una Nvidia GeForce RTX 3090, una scheda grafica che non ha certo bisogno di presentazioni.

Poco sotto, il filmato della durata di circa dieci minuti che mostra l’impressionante livello di dettaglio raggiunto (da notare le varie sessioni di gioco in notturna, in grado di esaltare il comparto tecnico messo in piedi da Digital Dreams):

Restando in tema, CD Projekt ha fortunatamente già avuto modo di rassicurare i propri fan durante un livestream, confermando ulteriori contenuti aggiuntivi nel 2022 e garantendo che ulteriori novità sono in arrivo.

Ma non solo: c’è chi nel mentre ha potuto approfittare di un’incredibile offerta, visto che un noto store USA ha reso disponibile Cyberpunk 2077 al prezzo di appena 4 euro e 99 centesimi.

Per concludere, avete visto anche che un altro fan di Cyberpunk 2077 ha ricreato alcune settimane fa diverse storiche icone femminili dei videogiochi nel titolo di CD Projekt, per un risultato davvero sorprendente?