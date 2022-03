Cyberpunk 2077, esplosioni migliorate e una nuova feature, da ora (grazie ai fan)

Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di CD Projekt RED, è di recente arrivato anche su PS5 e Xbox Series X|S con una versione sviluppata per la current-gen, sebbene a migliorare alcune caratteristiche ci pensino ora i fan.

L’RPG di CDPR è diventato col tempo bersaglio dei modder di tutto il mondo, in grado di migliorare esponenzialmente il gioco e alcune feature in particolare.

Dopo avervi spiegato per filo e per segno tutte le novità nel nostro ricco recap, vi abbiamo anche raccontato di come la community non sembra volersi staccare dal gioco, specie per quanto riguarda aggiunte tecniche e non solo.

Difatti, dopo la sorprendente versione per la realtà virtuale, è ora il tempo di un upgrade relativo alle esplosioni che vi lascerà senza parole, e non solo.

Come riportato anche da DSO Gaming, i modder ‘AK47OG’ e ‘Scissors’ hanno rilasciato due nuove e sorprendenti mod per Cyberpunk 2077.

La prima migliora notevolmente gli effetti delle esplosioni e del fuoco, mentre la seconda mod introduce il combattimento tra veicoli e rielabora il sistema di polizia.

Entrando più nel dettaglio, AK47OG ha usato GIMP/Photoshop per migliorare le texture delle deflagrazioni: il risultato finale è sorprendente, e fa sentire tutte le esplosioni come fossero (quasi) reali.

La mod di Scissors permette invece al giocatore di usare armi mentre guida, oltre a modificare il sistema di polizia per creare inseguimenti ancora più reattivi.

Poco sotto, trovate un video che mostra il combattimento tra veicoli.

La prima mod la trovate a questo indirizzo, mentre la seconda la potete scaricare cliccando qui, ovviamente disponibili in forma totalmente gratuita.

Parlando sempre di creazioni di un certo livello, avete visto che un fan ha ricreato alcune storiche icone femminili dei videogiochi nel titolo di CD Projekt, per un risultato davvero notevole?

Ma non solo: un altro giocatore ha invece da poco scovato un pulsante misterioso in grado di “trasformare” la città di Night City.