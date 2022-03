Cyberpunk 2077 si aggiorna con l’update 1.52: ecco cosa cambia

Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di CD Projekt RED, è di recente approdato anche su PS5 e Xbox Series X|S grazie a una versione sviluppata ad hoc per la current-gen.

L’RPG di CDPR è quindi giocabile da un po’ anche su piattaforme di attuale generazione, dopo una partenza che definire problematica è poco.

Tuttavia, queste sono settimane particolarmente positive per il team polacco: solo ieri è stato infatti alzato il sipario sul nuovo gioco in UE5 ambientato nell’universo di The Witcher.

Gioco che, al netto di tutto, “imparerà” proprio dagli errori di Cyberpunk 2077: ora, però, è il turno di un nuovo aggiornamento per il titolo futuristico di CDPR.

Come riportato anche da DualShockers, un nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077 è stato distribuito oggi (22 marzo), portando il gioco alla versione 1.52 con alcuni ulteriori miglioramenti della qualità della vita e correzioni di bug.

L’update disponibile da oggi è di circa 6 GB, sebbene la dimensione esatta può variare a seconda della piattaforma su cui si gioca.

I fan non dovrebbero aspettarsi alcun nuovo contenuto incluso nell’aggiornamento, in quanto la patch dovrebbe essere relativa solo ed esclusivamente a bug fix e miglioramenti a seguito del rilascio della versione next-gen, avvenuto poche settimane fa.

Un utente Reddit ha anche notato che il database di Steam indica che l’aggiornamento di oggi aggiunge il supporto per il dispositivo Steam Deck, dando quindi modo di giocare al titolo in portabilità.

Ricordiamo in ogni caso che la versione PC del gioco ha ricevuto il supporto AMD FidelityFX Super Resolution, oltre ad aver migliorato la qualità dell’immagine ray-tracing.

Infine, per quanto riguarda il nuovo capitolo di The Witcher, CD Projekt ha già garantito che non sarà un’esclusiva Epic Games Store.