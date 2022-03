Aloy – e non solo – vivono in Cyberpunk 2077, e sono stupende

Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di CD Projekt RED, è da poco arrivato anche su PS5 e Xbox Series X|S grazie alla nuova versione next-gen.

La nuova patch 1.5 ha infatti reso l’RPG di CDPR abbastanza più performante (nonché bello da vedere) anche su piattaforme di attuale generazione, correggendo nel contempo anche bug e glitch.

Tutte le novità ve le abbiamo spiegate nel nostro ricco recap, sebbene a quanto pare i giocatori hanno intenzione di darci dentro con creazioni davvero molto interessanti.

Come riportato anche da DualShockers, qualcuno ha infatti ricreato alcune storiche icone dei videogiochi nel titolo di CD Projekt, per un risultato davvero notevole.

L’utente di Reddit /u/BLACK-_-HAND ha recentemente mostrato 6 diversi personaggi che ricreati grazie all’editor del gioco, presi da titoli come Mirror’s Edge, Resident Evil, The Witcher e Horizon Zero Dawn.

Tutti e sei i personaggi sono estremamente dettagliati, specie Faith da Mirror’s Edge e Aloy da Horizon Zero Dawn, praticamente perfetti. Secondo il creatore, circa 20 mod diverse sono state usate solo per ricreare Aloy da sola.

Ognuno dei sei personaggi può essere visto nelle immagini poco più in basso, mentre la lista completa è la seguente:

Mirror’s Edge (Faith Connors)

Resident Evil (Ada Wong)

The Witcher (Yennefer)

The Witcher (Ciri)

The Witcher (Triss Merigold)

Horizon Zero Dawn (Aloy)

