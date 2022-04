Cyberpunk 2077 migliorerà ancora: CD Projekt svela nuovi aggiornamenti

CD Projekt continua a credere fortemente nel futuro di Cyberpunk 2077: dopo un lancio decisamente burrascoso e poco ottimale, gli sviluppatori vogliono fare tutto il possibile per rendere la loro ultima fatica un prodotto che possa entusiasmare tutti i fan.

L’ambizioso Cyberpunk 2077 (che potete acquistare in offerta su Amazon) ha infatti ricevuto tanti aggiornamenti che hanno migliorato notevolmente la situazione, inclusa l’attesissima patch per le console next-gen.

L’ultimo aggiornamento non ha però introdotto modifiche importanti: un aspetto che ha fatto sospettare alcuni fan che non ci fosse più la volontà di introdurre ulteriori novità.

Non ha aiutato il fatto che uno dei preset, introdotto per favorire una maggiore compatibilità con Steam Deck, abbia in realtà creato problemi proprio su questa piattaforma.

CD Projekt ha fortunatamente già avuto modo di rassicurare i propri fan di persona, durante un livestream del quest director Paweł Sasko (via TheGamer): il team è ancora fortemente al lavoro su Cyberpunk 2077.

Lo sviluppatore ha infatti risposto alla domanda di un fan che chiedeva proprio se fossero in arrivo ulteriori contenuti aggiuntivi nel 2022, garantendo che ulteriori novità sono in arrivo:

«Stiamo ancora migliorando il gioco, perché siamo tutti consapevoli del fatto che c’è ancora tanto lavoro da fare. Siamo molto felici che vi sia piaciuta [la patch] 1.5, e questo ci fornisce un maggiore… incentivo a lavorare per voi, dato che ci avete mostrato che lo apprezzate».

Sasko ha inoltre anticipato che potrebbero essere in arrivo nei prossimi giorni le prime espansioni: pur non potendone parlare nel dettaglio, il director ha infatti confermato che CD Projekt ci sta lavorando.

I fan dovrebbero dunque tenersi pronti per nuovi importanti update nel corso del 2022: purtroppo non è stata comunicata una finestra di lancio ufficiale, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili.

Nel frattempo, c’è chi ha potuto approfittare di un’incredibile offerta: un noto store americano ha reso disponibile Cyberpunk 2077 per soli 4 euro e 99 centesimi.