Cyberpunk 2077, dopo Phantom Liberty il futuro sarà cupo come Night City

CD Projekt Red ha rotto il silenzio intorno a Cyberpunk 2077 svelando la prima espansione del gioco: Phantom Liberty.

Il discusso titolo di fantascienza, che potete recuperare su Amazon, si prepara quindi al suo nuovo corso anche con dei contenuti inediti.

Phantom Liberty è un DLC con nuovi elementi di storia e di gameplay, in cui ritornerà anche Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand, tra le altre cose.

Contenuti che sembrano proprio confermare i leak di qualche tempo fa, che puntano proprio verso la direzione accennata dal primo teaser.

Se con The Witcher 3 c’è stata una coppia di espansioni single player molto corpose, cosa accadrà con Cyberpunk 2077?

La domanda è lecita da parte dei fan, e di tutti noi, e la risposta è arrivata da CD Projekt Red, come riporta The Gamer.

Ed è arrivata direttamente nei commenti dell’unico teaser di Phantom Liberty, l’espansione che vedrà V impegnato in un fitto intreccio governativo.

Come potete vedere dal commento del rappresentante di CD Projekt Red, attraverso l’account ufficiale, attualmente non sono previsti altri DLC per Cyberpunk 2077.

Phantom Liberty è quindi l’unico contenuto massiccio pianificato per il titolo, che non avrà quindi lo stesso corso post-lancio del citato The Witcher 3.

Nel momento in cui scriviamo il commento non è più visibile, per altro, dandoci una conferma implicità della veridicità dell’affermazione.

Ieri Cyberpunk 2077 si è aggiornato ulteriormente con l’ultimo update previsto anche per le console old-gen visto che, ad aggiungersi alla notizia, Phantom Liberty sarà un’esclusiva next-gen (e PC).

Un momento intrigante ma turbolento per lo studio, che di recente ha perso un elemento molto importante legato proprio allo sviluppo del titolo di fantascienza.

Negli annunci di ieri è arrivato, curiosamente, anche uno spin-off di The Witcher. L’idea più strana che vi viene in mente, ed oltre.