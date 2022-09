Cyberpunk 2077, annunciata Phantom Liberty, la prima espansione: c’è una data

Nel corso dell’ultimo Night City Wire, CD Projekt Red ha svelato la prima espansione di Cyberpunk 2077, dal nome Phantom Liberty.

Il discusso titolo di fantascienza, che potete recuperare su Amazon, si prepara quindi al suo nuovo corso anche con dei contenuti inediti.

Il tutto mentre lo studio polacco ha perso anche uno tra i suoi membri più importanti, che lascia CD Projekt Red dopo tantissimi anni.

In ogni caso la promessa è stata mantenuta, perché nell’ultimo Night City Wire si è effettivamente iniziato a parlare delle nuove espansioni.

La prima espansione di Cyberpunk 2077, con dei nuovi contenuti di storia che amplieranno il racconto del gioco originale, si chiama Phantom Liberty.

Il DLC vedrà anche il ritorno di Johnny Silverhand, negli immortali panni di Keanu Reeves, insieme a nuovi personaggi ed aree da esplorare.

Ecco il teaser trailer dell’espansione che sarà disponibile nel 2023:

Un nuovo cast di personaggi verrà introdotto in Phantom Liberty, con cui V entrerà in contatto all’interno di una nuova location all’interno di Night City.

Il DLC è attualmente pianificato solo per PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S e Stadia, mentre le console old-gen rimarranno a secco.

Contestualmente, Cyberpunk 2077 si aggiorna già da ora con l’update 1.6, noto come Edgerunners update, attivo invece anche sulle console old-gen.

L’aggiornamento Edgerunners, ovviamente ispirato alla prossima serie Netflix, introduce nel gioco oggetti equipaggiabili tratti dall’anime. I giocatori avranno la possibilità di indossare la giacca indossata da David Martinez, il protagonista dell’anime, e di brandire un fucile usato da un altro personaggio della serie.

Oltre agli oggetti ispirati a Edgerunners, l’aggiornamento introduce anche una serie di funzionalità al gioco, tra cui un sistema di trasmog dei vestiti, la progressione multipiattaforma, i cabinati arcade giocabili del minigioco Roach Race e molto altro ancora.

Come già specificato qualche ora fa, l’aggiornamento 1.6 non introdurrà, almeno per ora, nessuna modalità New Game Plus nel gioco.

In attesa di avere altri dettagli precisi sulla trama di Phantom Liberty, sembra proprio che i leak di qualche tempo fa puntassero proprio verso questa direzione.