Cyberpunk 2077 senza freni: raggiunto un altro, importante, traguardo

Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio che definire problematico è poco, sebbene in questi giorni c’è stato un vero e proprio rilancio del videogioco.

L’RPG di CD Projekt RED (che trovate su Amazon a prezzo notevole) sta vivendo un momento particolarmente florido, con Night City che accoglie di media almeno un milione di giocatori al giorno.

Difatti nelle scorse settimane Cyberpunk 2077 ha battuto i numero di un big come The Witcher 3 Wild Hunt, che a quanto pare poco non è.

Ora, con CD Projekt Red che se la gode, ovviamente, perché il ritorno di popolarità è stato un sollievo soprattutto per gli sviluppatori, è il momento di un altro, importante traguardo.

Come riportato sui canali social di CDPR, sembra proprio che Cyberpunk 2077 abbia toccato l’impressionante somma di ben 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

«Oltre 20 milioni di cyberpunk si sono aggirati per le strade di Night City – facendo festa con Jackie e conoscendo Johnny, guidando con Panam e immergendosi con Judy, frequentando River e ascoltando le canzoni di Kerry», si legge nel post originale.

«Grazie e speriamo di vedervi tutti nell’Aldilà!», conclude il messaggio, visionabile nel tweet sottostante.

Over 20 million cyberpunks have been roaming the streets of Night City – partying with Jackie and getting to know Johnny, driving around with Panam and diving with Judy, hanging out with River and listening to Kerry’s songs.

Thank you and we hope to see you all in the Afterlife! pic.twitter.com/ifFLhg6npO

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 28, 2022