Resident Evil Village PS5 è più veloce del 600% rispetto a Xbox Series X

Ora che Resident Evil Village è finalmente disponibile, dopo un confronto tra le diverse versioni del gioco è emerso un dettaglio molto interessante riguardante PS5 e Xbox Series X.

Pare infatti che i caricamenti della versione PS5 di RE Village siano più veloci sulla console next-gen di Sony del 600% rispetto a Series X.

Non è certo un mistero come Sony abbia lavorato a stretto contatto con Capcom per la promozione di Resident Evil Village, al punto che avrebbe inserito anche una clausola «anti Game Pass» per il primo anno d’uscita.

Dalle prime analisi era emerso che Xbox Series X è in grado di offrire prestazioni superiori, ma adesso abbiamo la conferma che i caricamenti di PS5 sono attualmente imbattibili.

I caricamenti di Resident Evil Village sono più veloci del 600% su PS5.

Game Rant riporta infatti l’analisi realizzata dagli esperti di Digital Foundry, che in un video ha potuto approfondire accuratamente le prestazioni di Resident Evil Village su entrambe le piattaforme.

Potete osservare voi stessi l’analisi degli esperti nel filmato condiviso su YouTube:

Per quanto riguarda i caricamenti, il survival horror è in grado di esibire le incredibili prestazioni dell’SSD di PS5, dato che la partita si avvierà in un secondo e 57 millisecondi.

La velocità è dunque superiore del 600% a quella di Xbox Series X, ferma a 8 secondi e 47 millisecondi necessari per caricare il gioco.

In compenso, come ricordato anche dall’account twitter HYPED, la console next-gen di Microsoft offre circa il 10% di FPS in più, ottenendo da 2 a 5 frame al secondo aggiuntivi a seconda delle scene.

Xbox series X gets hardly 2-5 FPS more than PS5 in stress scenes, so roughly 10% more FPS in the occasional dips as opposed to the "30%" or "50 FPS" advantage promised by RDX

Meanwhile PS5 giving 600% faster loading, more than expected infact 🔥 pic.twitter.com/VtrVij14hh — HYPED (@iamalitayyeb) May 6, 2021

Di conseguenza, le differenze tra le due versioni sarebbero principalmente legate ad una maggiore fluidità su Series X contro i caricamenti quasi istantanei di PS5.

Qualunque sia la piattaforma scelta per godersi l’ultima avventura di Capcom, è ormai chiaro come ci si possa aspettare grandi prestazioni ovunque.

I record di caricamento PS5, già analizzati in occasione della demo rilasciata prima dell’uscita ufficiale, sono stati dunque confermati per la versione completa.

Resident Evil Village è disponibile da oggi: nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «è il meglio che si potesse chiedere da un capitolo cross-gen che ha avuto la forza di presentarsi come un classico moderno e al contempo come uno dei capitoli più riusciti della serie».

Per l’occasione abbiamo anche realizzato una guida completa di Resident Evil Village, che contiene tutte le informazioni di cui avrete bisogno per portare a termine questo grande gioco.