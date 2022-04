Cosa succede quando si fonde Elden Ring all’RPG più difficile di sempre?

Elden Ring è l’ultimo soulslike prodotto dal team di Hidetaka Miyazaki, ed è un gioco sicuramente molto impegnativo ed ostico in alcuni passaggi.

Similmente a giochi del calibro di Dark Souls, il titolo eredita infatti la difficoltà dei suoi illustri fratelli.

Del resto, parliamo di un gioco in grado di vendere ben 12 milioni di copie in tutto il mondo in meno di un mese, quindi il suo essere hardcore non è certo un problema.

Nonostante alcuni giocatori abbiamo compiuto imprese che rendono il gioco apparentemente “facile”, qualcuno ha ora deciso di fondere Elden Ring con un altro titolo divenuto celebre per il suo tasso di sfida.

Il bravissimo Xuanhan Chen ha infatti dato vita a un mash-up realmente sorprendente, che fonde il soulslike con Darkest Dungeon.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un RPG roguelike a turni dalle tinte gotiche, incentrato sullo stress da avventura.

Nel gioco saremo infatti chiamati a reclutare, addestrare e guidare un gruppo di eroi in location cupe e tenebrose, come foreste o catacombe in rovina.

Darkest Dungeon è considerato uno dei giochi di ruolo più difficoltosi degli ultimi anni, tanto che una “fusione” con Elden Ring risulta perfettamente logica.

Poco sotto, due artwork che mostrano il notevole risultato ottenuto da Chen (via ArtStation).

Ovviamente, al momento non esiste alcun crossover ufficiale tra i due titoli, sebbene come si dice in questi casi la speranza è l’ultima a morire.

