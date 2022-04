Elden Ring può essere battuto senza subire danni (in 3 ore): ecco la prima No-Hit Run

Mentre l’enorme successo ottenuto da Elden Ring continua ad accendere il forte dibattito sull’accessibilità nei videogiochi, i fan più pazienti hanno deciso che la difficoltà di base del soulslike, pur essendo di suo particolarmente elevata, evidentemente non era sufficiente a garantire la giusta sfida.

Così, sulla scia di altri soulslike, anche la community di Elden Ring ha deciso di intraprendere diverse folli sfide, completandone recentemente una particolarmente impressionante: battere il gioco senza subire mai alcun danno.

Lo streamer Seki ha infatti portato a termine la prima No-Hit Run del gioco quasi in contemporanea con un altro content creator, che era invece riuscito a batterlo senza attaccare nemmeno una volta i boss.

Vale la pena di sottolineare anche l’impressionante tempo di completamento, che sebbene non raggiunga per ovvi motivi gli incredibili record del mondo dimostra comunque la grande bravura del giocatore, che ormai conosce a perfezione l’Interregno.

Come riportato da Kotaku, la prima No-Hit Run della storia dell’ultimo capolavoro di FromSoftware è stata infatti portata a termine in meno di 3 ore, ma ha richiesto molto più tempo per la preparazione.

Seki ha infatti ammesso di aver impiegato oltre 130 ore per studiare pienamente Elden Ring e comprendere la migliore strategia per non subire mai nemmeno un colpo: considerando che il titolo fa della morte una feature principale, l’idea di non ricevere mai danni da alcun nemico apparirà certamente proibitiva per molti fan.

Potete osservare l’impresa dall’inizio alla fine nel seguente video, ma dobbiamo naturalmente avvertirvi che incontrerete spoiler sui boss che incontrerete nell’Interregno.

Lo streamer ha svelato che la parte più difficile è stata proprio sconfiggere il boss finale, dato che uno dei suoi attacchi è incredibilmente difficile da evitare: solo quella fase della battaglia ha richiesto al content creator 12 ore per studiare la migliore tattica.

A questo punto siamo curiosi di scoprire in che modo la community tenterà di battere questo incredibile record: nel frattempo, FromSoftware non sembra voler rendere la vita più facile ai propri giocatori.

L’ultimo aggiornamento di Elden Ring ha infatti potenziato uno dei boss più difficili, dopo che era stato inavvertitamente colpito da un nerf che lo aveva reso molto più semplice da battere.