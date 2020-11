Natale è quel periodo dell’anno in cui non si sa mai cosa regalare ai propri cari. Più longevi sono i rapporti che ci legano a loro, meno sappiamo cos’altro di originale regalargli. A meno che, certo, la nostra persona cara in questione non si sia appena comprata una PlayStation 5 (a patto di essere riuscita a prenotarla). In tal caso, l’entrata nella next-gen apre a idee regalo specifiche con cui potrete sbizzarrirvi: vediamo quali sono le migliori!

Cosa regalare a Natale a chi ha comprato PlayStation 5

Le cuffie ufficiali per l’audio 3D

Iniziamo subito con una scelta per chi ha un buon budget e vuole fare una figura da lasciare di sasso il destinatario: le Pulse 3D sono le cuffie ufficiali PlayStation 5 e sono state costruite appositamente da Sony per sfruttare l’engine Tempest 3D che anima il comparto audio dei giochi next-gen. Con queste cuffie, che sono dotate anche di microfono e sono libere da cavi, potrete davvero percepire la direzionalità di ogni suono, immergendovi al 100% all’interno dei mondi di gioco. Delle compagne irrinunciabili per i giocatori PS5.

Hard Disk Esterno da 2 TB – Per la retrocompatibilità

PlayStation 5 non consente di giocare da un hard disk esterno i titoli PS5, ma vi permette di archiviare ed eseguire tutti quelli PS4 in retrocompatibilità, a patto che il vostro supporto sia USB 3.0 e abbia almeno 250 GB di spazio libero. Una scelta ideale è allora quella dell’ottima Seagate Game Drive PlayStation, hard disk esterno ufficiale realizzato proprio tenendo a mente le necessità dei giochi PS4: potrete usarlo per copiare i dati dalla vostra PS4 a PS5, per trasferire i giochi e i salvataggi, e infine per eseguire i giochi old-gen sulla nuova console. Una scelta ideale per risparmiare spazio, viste le dimensioni dell’SSD interno della console.

Custodia protettiva per controller DualSense

Il controller DualSense per ora è disponibile solo in tinta bianca, ma niente paura: esistono già le skin protettive che vi permettono non solo di proteggere il dispositivo da graffi e cadute accidentali, ma anche di personalizzarlo nel colore e negli accenti. Se, ad esempio, lo volete interamente bianco, con i cap per gli stick analogici personalizzati e magari con delle simpatiche zampette di animali, potete mettere le mani su questo – e ovviamente regalarlo al vostro caro che si è comprato PS5, che poi sarebbe lo scopo del nostro articolo!

PlayStation HD Camera ufficiale – per giocare in streaming!

Se la persona a cui volete fare il vostro regalo è un appassionati di streaming e vorrebbe aprire un suo canale Twitch o YouTube per mostrarsi in diretta mentre gioca, sappiate che non ha bisogno di un computer per farlo: tutto quello che gli serve è PlayStation 5 affiancata da PlayStation 5 HD Camera. Questa webcam ufficiale, infatti, permette di mostrare in sovrimpressione alle schermate di gioco, mentre trasmettete dalla console, le vostre immagini. Si tratta di un’ottica in full HD di ottima qualità, dotata di due lenti grandangolari e che si coordina con il tasto Crea della console. Un acquisto che vi farà fare indubbiamente un figurone!

Cavo HDMI 2.1 esteso – per adattarsi a tutte le postazioni

Al suo interno la confezione di PlayStation 5 porta in dotazione un cavo HDMI 2.1, ideale per arrivare a trasmissioni fino a 8K, di 1,5 metri. Cosa fare se la postazione adibita al gioco ha bisogno, invece, di un cavo più lungo? Regalarne uno nuovo, ovviamente. Potete comprare ad esempio questo Linkup HDMI 2.1 8K da 3 metri, che consentirà alla persona che vuole giocare con la sua nuova PS5 in tutta comodità di sistemare la console dove serve, e di far arrivare il cavo al televisore/monitor anche se i due dispositivi non sono estremamente vicini. Un regalo tecnico, forse non appariscente, ma che sarà gradito perché estremamente utile.

Base di ricarica DualSense

Un accessorio molto utile da regalare a chi ha comprato una PlayStation 5 è senza dubbio la base di ricarica per il controller DualSense: in questo modo, infatti, è possibile disporre fino a due controller nello stand a loro preposto, sistemandoli in modo elegante e ordinato – e, al contempo, ricaricando la loro batteria interna. Nonostante il prezzo molto contenuto, si tratta di un accessorio ufficiale in tinta con PS5, pensato sia per la comodità che per l’eleganza della propria postazione.

Torretta porta giochi e accessori – un classico per i giocatori!

Molti giocatori sono affezionatissimi al formato fisico dei loro videogiochi preferiti, e quelli su PS5 non fanno eccezione: i pre-ordini ci dicono che sono molti di più gli appassionati che hanno comprato la console dotata di Blu-Ray, quindi questo significa che avranno per casa delle tradizionali custodie per i giochi su disco. Perché, allora, non regalargli una torretta dove disporle ordinatamente? Questa soluzione di Geekhome Universal permette di mettere in ordine i propri giochi ed è anche dotata di un cassettino per il cavo del vostro controller: l’ideale per una postazione pulita e organizzata.

Custodia DualSense – Per trasportarlo in tutta sicurezza

Viste le tecnologie di cui è dotato DualSense, tenere il controller al sicuro è una cosa buona e giusta: ancora di più, se magari si va a giocare a casa di un amico e lo si vuole portare con sé. Ecco che a questo punto diventa irrinunciabile, ed è un’ottima idea regalo, mettere le mani su una borsa per il controller DualSense, che consenta non solo di disporlo in tutta sicurezza al suo interno, ma può anche accogliere nell’apposito vano il cavo USB per la ricarica e gli auricolari. Semplice, sobrio e capace di assorbire gli urti: un regalo che farà felice chi vuole una vita lunga e felice per il DualSense della sua PS5.

Telecomando ufficiale PlayStation 5

Se il destinatario del regalo utilizza PlayStation 5 anche come media center, per guardare i suoi contenuti preferiti su YouTube, Netflix e così via, sarà ben felice di ricevere il telecomando ufficiale di PS5. Grazie a questo dispositivo sarà possibile avviare e interrompere la riproduzione di un film, navigare nei menù e chiamare i servizi video on demand semplicemente con un tocco. Un regalo elegante e utile che arricchirà le dotazioni della PS5 del vostro caro, perfetto da far trovare sotto l’albero.

