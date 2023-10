PlayStation Plus, da oggi arrivano anche i film gratis

Sony continua ad aggiungere bonus per gli abbonati a PlayStation Plus, che ora possono accedere ad una selezione di film gratuiti tra quelli prodotti da Sony Pictures.

Questo significa anche produzioni come Across the Spiderverse, che trovate comunque in Blu-Ray , che è ovviamente prodotto dalla casa nipponica.

Il catalogo è molto più ampio ovviamente e la selezione ridotta è solamente per gli abbonati a PlayStation Plus che, oltre ai giochi gratis mensili, ora possono scegliere anche alcuni film da accompagnare alle selezioni videoludiche.

Come annunciato tramite il PlayStation Blog, l'app Bravia Core sarà rinominata Sony Pictures Core all'inizio del 2024, e a partire da oggi approderà l’app Sony Pictures Core sulle console PS5 e PS4.

Con l'applicazione è possibile comprare o noleggiare una grande selezione di film prodotti da Sony, anche su console adesso, con la possibilità di farlo anche con un periodo di accesso anticipato esclusivo.

«Creare questa selezione accurata di film meravigliosi per migliorare l’esperienza PlayStation è parte del nostro obiettivo condiviso con Sony Pictures Entertainment», viene spiegato con grande entusiasmo nel post, con uno spiraglio su quelle che saranno le iniziative future:

«Questo è solo l’inizio, abbiamo in programma di migliorare le offerte e i vantaggi di Sony Pictures Core nel corso del tempo, inserendo una selezione di anime celebri direttamente da Crunchyroll.»

Oltre a questo, gli abbonati a PlayStation Plus Premium avranno accesso ad un catalogo con più di 100 film tramite l’app di Sony Pictures Core per lo streaming on demand dalla libreria Sony Pictures. Il catalogo, che sarà privo di pubblicità e aggiornato periodicamente, offrirà pellicole come Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium, e Resident Evil Damnation.

Sony Pictures Core è disponibile a partire da oggi per i giocatori PlayStation in 23 mercati globali. Potete trovare l’app Sony Pictures Core nella sezione Media su PS5 o su PS Store di PS4.

