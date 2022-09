Cosa ne sarà di Assassin’s Creed Valhalla, dopo gli ultimi annunci Ubisoft?

Dopo il grande successo di Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft ha svelato di recente quello che sarà il futuro della saga.

Valhalla ha ricevuto moltissime espansioni, che potete recuperare su Amazon, ma allo stato attuale sembra proprio che la storia di Eivor sia arrivata alla fine.

Non che non abbia fatto la sua bella vita, perché l’episodio vichingo del franchise è stato uno dei videogiochi più di successo tra tutti gli Assassin’s Creed.

Ma nel futuro di Assassin’s Creed ci sono tantissimi altri episodi, tra cui il richiestissimo Giappone feudale, ma Valhalla potrebbe essere giunto al termine.

Nel marasma di annunci dell’ultimo Ubisoft Forward, che ancora adesso stiamo cercando di smaltire completamente, l’azienda ha anche svelato quello che sarà il capitolo finale di Assassin’s Creed Valhalla.

Come riporta Dualshockers, infatti, sta arrivando letteralmente l’ultimo capitolo della storia di Eivor, con un DLC chiamato The Last Chapter.

Anche se non abbiamo ricevuto molte informazioni sul nuovo viaggio di Eivor, un breve teaser svela che il nostro si sta apparentemente preparando a lasciare gli accampamenti vichinghi per una nuova destinazione.

Acuni fan credono che The Last Chapter possa poratre Eivor a Vinland, un luogo misterioso di Assassin’s Creed Valhalla di cui abbiamo già sentito parlare alcune volte nel gioco.

Ubisoft ci fa sapere che incontreremo anche nuovi personaggi storicamente accurati, anche se non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

Così come non c’è un periodo di uscita per questo DLC, che al momento è piazzato in un generico “futuro”. Che sarà senz’altro prima dell’uscita di Assassin’s Creed Mirage, su cui finalmente sono stati tolti tutti i veli.

Non solo si è mostrato durante l’ultimo Ubisoft Forward, ma abbiamo avuto la possibilità di vederlo in anteprima con una valanga di informazioni da parte di Ubisoft: recuperate la nostra anteprima per saperne di più.

Ma l’ultimo evento non è stato solo per i fan di Assassin’s Creed. Anche Skull & Bones si è mostrato nuovamente, con un nuovo di gameplay.