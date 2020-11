Assassin’s Creed Valhalla è il migliore della serie? Le vendite dicono di sì

Assassin’s Creed Valhalla è il nuovo capitolo della celebre serie targata Ubisoft, uscito pochissimi giorni fa su console e PC. Ambientato nelle terre del Nord, il gioco porta avanti le meccaniche viste in Origins e Odyssey, con tutta una serie di novità non indifferenti.

Il gioco ha ora portato a casa un altro grande risultato, visto e considerato che l’avventura di Eivor sembra aver fatto breccia nel cuore dei giocatori.

Un'immagine di Valhalla.

Basandosi sui punteggi delle recensioni e sulla risposta dei giocatori al lancio, Assassin’s Creed Valhalla ha infatti venduto più unità nella sua prima settimana di qualsiasi altro capitolo della serie di Assassin’s Creed nello stesso periodo.

Ma non solo: Valhalla è diventato anche il lancio per PC di Ubisoft più venduto di sempre, trainato dalle prestazioni record di Ubisoft Store. Ecco le parole del producer del gioco, Julien Laferrière:

Siamo davvero lieti della risposta entusiasta dei giocatori e vogliamo ringraziare i fan per il loro incredibile supporto. Realizzare questo gioco in mezzo a una pandemia globale è stato un vero tour de force per i nostri team ed è fantastico vedere i giocatori divertirsi così tanto. Il lancio è solo l’inizio visto che abbiamo piani di nuovi contenuti davvero possenti per Assassin’s Creed Valhalla, i quali manterranno i giocatori immersi nella loro epica saga vichinga per molto tempo a venire.

I giocatori avrebbero infatti coperto un totale di oltre 4 milioni di chilometri percorsi, costruito i loro insediamenti (oltre 55 milioni di edifici già sbloccati dal lancio), con oltre 3,5 milioni di partite di Orlog vinte e 1,8 milioni di gare di bevute andate a buon fine.

Nella nostra video recensione vi abbiamo portato al centro del suggestivo scenario norreno che farà da sfondo alle gesta di Eivor, il coraggioso guerriero vichingo che parte alla volta dell’Inghilterra assieme alle sue genti.

Assassin’s Creed Valhalla è uscito per PS4 e Xbox One il 10 novembre 2020. Il gioco arriverà anche su PS5 il 19 novembre 2020 in Europa e Italia.