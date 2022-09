Skull and Bones si mostra da vicino con un bel po’ di video da Ubisoft Forward

Dopo il travagliato sviluppo, sappiamo che Skull and Bones è finalmente uscito dal limbo. Il videogioco di casa Ubisoft era nato come costola delle avventure piratesche di casa Assassin’s Creed, salvo poi rimanere nel silenzio per lungo tempo.

Da qualche mese, però, Ubisoft lo ha nuovamente presentato al pubblico, individuando oltretutto una coraggiosa finestra di lancio addossata a quella del temuto God of War: Ragnarok.

Oggi, durante Ubisoft Forward, è stato concesso agli appassionati in attesa un nuovo tuffo approfondito nel mondo di Skull and Bones, che ci ha trascinato nel XVII Secolo tra galeoni e cannonate tra navi. I video sono stati parecchi, come potete vedere di seguito.

Al video sul contesto storico hanno fatto seguito diverse altre clip, che hanno anticipato un po’ di dettagli e dato un ulteriore assaggio dal gameplay, tra le possibilità di scegliere il proprio equipaggiamento e la gestione del possibile fuoco amico in PvP.

Potete vedere tutti i video di seguito nella nostra notizia.

Vale la pena ricordare che il gioco sarà un titolo online in cui potrete realizzare la vostra fantasia piratesca, affrontando altri galeoni e solcando i mari in cerca di tesori e nuove avventure.

Vedremo se quanto mostrato oggi riuscirà a incuriosire ulteriormente gli appassionati delle avventure marittime, considerando che qualche settimana fa perfino alcuni sviluppatori si erano detti un po’ tiepidi circa le possibilità di successo di questo progetto.

L’appuntamento è fissato per il prossimo 8 novembre, quando Skull and Bones esordirà ufficialmente su PC, PS5, Xbox Series X e Google Stadia. Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul gioco, fate riferimento alla nostra scheda dedicata. Se volete prenotarlo, su Amazon trovate l’edizione limitata.