Come sarebbe Sekiro con Sephiroth? Ecco la risposta a questa fondamentale domanda

Sekiro potrebbe ospitare Sephiroth? Una domanda senza risposta, che qualcuno ha cercato di trovare in ogni modo possibile.

La spada del villain di Final Fantasy VII, che trovate su Amazon, è abbastanza iconica e forte da non sfigurare nell’action di From Software.

Una lama che è davvero imponente anche nel mondo reale, e difficile da maneggiare anche con la competenza di un maestro d’armi certificato.

Ma che grazie ad una mod, come quella che rende Sekiro un gioco più bello da vedere, diventa perfetta per il titolo degli autori di Dark Souls.

Siamo alle solite. Qualcuno vuole mettere mano ad un gioco PC e comincia ad applicare delle mod. Quella di oggi inserire il perfido Sephiroth all’interno di Sekiro.

Come riporta GameRant, un giocatore ha modificato il titolo di From Software, sostituendo il protagonista con l’antagonista di Cloud Strife, con tanto di lunga chioma e spadona.

La mod è stata realizzata nel 2020 da due utenti: Victor_Gopher e Forsakensilver. Con l’enorme popolarità di Elden Ring, molti giocatori stanno riscoprendo (o scoprendo) la produzione precedente di From Software, tra cui Sekiro, provando per la prima volta mod come questa.

Tra quelli che stanno riscoprendo il gioco c’è anche un artista e streamer, JimJimPants, che ha voluto condividere con sorpresa e gioia il risultato della mod su Reddit.

Effettivamente, come potete vedere dalla clip qui sopra, Sephiroth sembra un personaggio decisamente adatto a Sekiro.

Al di là del vestiario, e di qualche espressione facciale meno riuscita di altre, il platinato villain sembra un lupo perfetto in grado di sostituire l’omonimo protagonista dell’action di From Software.

Ora, per completare il cerchio, il samurai dovrà apparire in Final Fantasy VII Remake Parte 2 al posto di Sephiroth, titolo che potrebbe essere mostrato a breve.

A proposito di mod, qualcuno ha fatto davvero un lavorone per trasformare il remake del settimo capitolo in Final Fantasy X: guardate qua.

Per i fan di Sephiroth, perché sappiamo che state leggendo, ecco l’oggetto del desiderio per ogni fan che si rispetti.