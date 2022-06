Final Fantasy VII Remake Part 2, forse abbiamo una data per il reveal (ed è vicina)

Come saprete, quest’anno ricorre il 35° anniversario dalla nascita della saga di Final Fantasy e sembra che Square Enix abbia intenzione di fare una gradita sorpresa a tutti i fan.

L’uscita del remake di Final Fantasy VII, che potete recuperare su Amazon a prezzo basso, ha sicuramente ridestato l’interesse verso la serie.

E se di recente il director Naoki Yoshida ha finalmente rivelato la data di uscita e le nuove informazioni su Final Fantasy XVI, ora potrebbe essere il turno di un altro big molto atteso.

Stiamo parlando di Final Fantasy VII Remake Part 2, il cui reveal era stato confermato per quest’anno, tanto che forse ormai potrebbe essere questione di giorni.

Come riportato da The Gamer, Final Fantasy VII compie 25 anni e per festeggiare Square Enix ospiterà la prossima settimana uno stream per il 25° anniversario.

«Con una durata di soli dieci minuti circa, l’evento sarà breve e intenso», ha dichiarato Tetsuya Nomura, artista e sceneggiatore di Final Fantasy VII Remake.

«Abbiamo inserito tuttavia molte cose e molte informazioni, quindi spero che tutti possiate attendere con ansia il reveal», ha concluso. Poco sotto, il tweet ufficiale della compagnia.

Join us next week for around 10 minutes to celebrate 25 years of @FinalFantasy VII: https://t.co/y074ldZMhg

Co-stream the broadcast and share your reactions with #FFVII25th. Please be excited. pic.twitter.com/DskOd2CxQj

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) June 10, 2022