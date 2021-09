Sephiroth, ecco la spada nella vita reale in mano ad un maestro d’armi

Ogni grande storia è tale se c’è un grande cattivo, e Sephiroth di Final Fantasy VII è sicuramente uno degli antagonisti più famosi della storia dei videogiochi.

Per la sua storia personale, per l’aspetto, il rivale di Cloud è uno spadaccino formibabile (anche in Super Smash Bros. Ultimate!) e riconoscibile anche, e soprattutto, per la sua iconica spada.

Talmente tanto che, appunto, anche Masahiro Sakurai l’ha voluto all’interno del roster del premiato picchiaduro Nintendo, dove c’è pure la sua nemesi eroica.

Il quale risulta ancora più inquietante se fosse un personaggio realistico, come è stato ricostruito recentemente grazie ad una avanzatissima IA.

Ma oltre a Sephiroth in sé, come sarebbe la sua iconica spada nella vita reale? Ancora più grossa e ingombrante, adatta solo a un vero maestro.

Uno dei grandi dilemmi dei videogiocatori è, infatti, quello di dare un senso di realtà alle fantastiche armi che impugnano gli eroi preferiti. E spesso, come è giusto che sia, la realtà è molto diversa.

Come la Buster Sword di Cloud sarebbe un pezzo di ferro praticamente ingestibile, per usare la spada di Sephiroth ci vuole una grande maestria, come quella di un maestro di scherma.

Tramite un video (via SoraNews) possiamo vedere infatti quale sarebbe la procedura corretta per impugnare, e sfoderare, la titanica oodachi (lama storica dei samurai lunga 90cm ed oltre) di Sephiroth:

Come potete vedere dal video, non è esattamente una comodità da estrarre in fretta. Anche un maestro di scherma ha bisogno di una certa attenzione.

Ci vuole una certa precisione nei movimenti, così come è necessario utilizzare la schiena per fare leva ed aiutarsi nell’afferrare saldamente l’impugnatura della lama.

Concediamo quindi a Sephiroth la licenza poetica, e stilistica, di poter utilizzare la sua spada con facilità, così come lo vedremo fare nella futura parte di Final Fantasy VII Remake.

In attesa del quale potete giocare Intergrade, l’inedito DLC, di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa.

A breve, forse, anche i giocatori PC potranno apprezzare la tecnica di scherma di Sephiroth, perché Final Fantasy VII Remake sembrerebbe arrivare su PC.