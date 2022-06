Un fan ha trasformato Final Fantasy VII in Final Fantasy X, perché sì

Final Fantasy VII Remake ha avuto la sua bella dose di mod, va detto, dove i fan dell’amato JRPG si sono divertiti a trasformare l’avventura di Cloud Strife.

Il titolo, che ha esordito su PlayStation 4, ha riportato in auge uno dei capitoli più amati della saga di Final Fantasy, in una versione ovviamente meravigliosa.

Anche se c’è qualcuno che ha voluto fare di più, trasformando radicalmente la storia grazie alle mod, permettendo ai giocatori di interpretare un personaggio diverso.

Soprattutto quando il titolo è arrivato su PC, Final Fantasy VII Remake si è ritrovato ad avere una sequela di mod imponente.

Nonostante Final Fantasy VII Remake sia passato, naturalmente, un po’ in secondo piano rispetto alle uscite successive, la community dei modder non si è placata.

Il lavoro, che ha riportato Destructoid, del modder Ninjagrime12 di cui vi parliamo oggi è in realtà un collage fatto da mani esperte.

Si può trasformare Final Fantasy VII Remake in Final Fantasy X? Se mettiamo insieme tante mod diverse, e soprattutto ci limitiamo solamente all’aspetto dei personaggi, assolutamente sì.

Come si fa a creare questa cosa qui sopra? Andiamo con ordine.

La prima cosa che vi serve è una coppia di mod, che vestono Cloud con gli abiti di Tidus e Tifa con gli abiti di Yuna. In questo modo, la coppia di protagonisti di FFVII Remake diventa quella di FFX.

La Buster Sword di Cloud però rimane tale, e per questo vi servirà anche la mod Brotherhood over the Buster Sword, che dona a Cloud l’arma iconica di Tidus.

Discorso simile per Tifa, che avrà bisogno di rimuovere i suoi guanti per somigliare a Yuna. Nessun problema, c’è una mod anche per questo: Tifa Invisibile Weapons.

Detto questo, avrete i vostri protagonisti pronti per catapultarsi in Final Fantasy X, un gioco per cui è stato scoperto un buco di trama clamoroso solo oggi.

Chissà come reagirà la community al fatto che FFX è diventato canonico nell’universo di Star Wars. Ci sarà una mod anche per questo?