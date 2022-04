Sekiro, qualcuno ha deciso di rendere il souslike più bello da vedere

Tra tutti i soulslike usciti negli anni, Sekiro Shadows Die Twice è sicuramente uno dei più apprezzati, tanto che ora la mod di un fan ha deciso di renderlo ancora più bello da vedere.

Senza nulla togliere a Elden Ring o Dark Souls(che trovate su Amazon a prezzo davvero basso), l’opera di FromSoftware ambientata nell’antico oriente antico ha dalla sua classe da vendere.

Tra un’impresa epica e un’altra, quindi, una nuova mod da 6 GB è in di rendere ancora più vibrante il souls in questione.

Come riportato da DSO Gaming, il modder ‘Nick’ mira a decorare il mondo e soprattutto ad aggiungere le guerre tra NPC in tutta Ashina.

Secondo il modder, i luoghi che portano al castello di Ashina saranno ora maggiormente sorvegliati: le battaglie tra NPC su piccola e grande scala inizieranno a palesarsi nei sobborghi, al castello e alla fortezza non appena prenderà il via la prima invasione.

Inoltre, la mod cambia la disposizione dei nemici rispetto alla versione vanilla, oltre a rendere il Tempio di Senpou accurato al 100% sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista dell’orizzonte visivo.

Infine, vale la pena sottolineare che la mod aggiunge anche nuovi punti di aggancio per il rampino in dotazione al protagonista, che male non è.

Se volete provare il tutto con le vostre mani, ovviamente in forma gratuita, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Sempre parlando di mod di un certo livello, Sekiro Dream of the Damned si concentra sull’aggiunta di nuovi contenuti di un certo interesse.

Ma non solo: un celebre speedrunner ha completato Sekiro nella sua interezza utilizzando solamente l’udito, con gli occhi coperti da una benda.

Infine, da poco Red Candle Games ha rilasciato un teaser trailer per il suo prossimo gioco dal retrogusto soulslike, ossia l’affascinante Nine Sols, pesantemente ispirato proprio a Sekiro.