Come sarebbe il volto di Snake in Metal Gear se ci fosse stato il Codec?

Metal Gear Solid è una saga amatissima anche per il suo protagonista, il granitico Solid Snake.

Il mercenario che potete anche avere al vostro fianco acquistando questa statua su Amazon, diventato icona dei videogiochi in generale.

Che adesso è stato omaggiato anche con una statua a grandezza naturale, bellissima e che costa quasi quanto un Metal Gear.

Snake è il simbolo della saga, e i fan lo hanno omaggiato in ogni maniera possibile ed immaginabile nel corso degli anni.

Abbiamo visto Solid Snake in ogni maniera possibile ed immaginabile. Giovane, “clonato” (ci siamo capiti), anziano, e ovviamente in pixel art.

Molte di queste apparizioni sono state rese speciali anche dal Codec, lo strumento di comunicazione che ci ha permesso di vedere i nostri protagonisti in primo piano.

Strumento che non appare in Metal Gear per MSX2, visto che è stato introdotto successivamente.

Qualcuno ha voluto immaginare come sarebbe stato il volto di Snake in un eventuale Codec del gioco. Che non esiste, lo ricordiamo.

Una bellezza in pixel art ovviamente, che ci mostra Solid Snake all’età di 25 anni all’interno del titolo per MSX2.

Le creazioni dei fan sono sempre piacevoli da scoprire, soprattutto quando sono così ben fatte e riescono a restituire un risultato molto credibile.

Come accaduto per un altro fan che, di recente, ha provato ad immaginare come potrebbero essere i protagonisti della saga se fossero delle donne.

Altri hanno invece riportato l’evoluzione di Snake nel corso degli anni, in ogni capitolo regolare e spin-off, ma utilizzando sempre la pixel art moderna.

A proposito di modifiche dei fan, c’è chi ha voluto cambiare nettamente la prospettiva di Metal Gear Solid 2, con risultati davvero niente male.