Gli Snake di Metal Gear Solid col passare degli anni, in pixel art

Metal Gear Solid è una di quelle saghe parcheggiate ormai da troppo tempo, sebbene i fan non sembrano staccargli gli occhi di dosso in attesa di novità.

Nel corso dei mesi, la saga di MGS è stata spesso omaggiata nei modi più disparati, con risultati realmente sorprendenti.

Persino il primissimo Metal Gear per MSX2 è stato da poco riletto nello splendore della pixel art, per un rifacimento che ha dell’incredibile. Ora, però, qualcuno ha deciso di omaggiare gli Snake col passare degli anni.

Via Reddit, l’utente MrBijomaru ha infatti dato vita a un’immagine realmente sorprendente in cui possiamo vedere – dall’alto vero il basso – tutti gli Snake e le loro discendenze dirette, capitolo dopo capitolo.

Da Venom Snake, passando per Solid Snake, Liquid Snake, Solidus Snake e tutte le versioni alternative degli stessi: come però alcuni utenti piuttosto attenti hanno fatto notare, nell’immagine mancherebbero sia Old Snake da MGS4 che Eli da MGSV, due assenze che non sono certo passate inosservate.

Poco più in basso, l’immagine in questione, realizzata con la tecnica della pixel art per dare un tocco retrò al tutto.

