Snake ora ha un busto a grandezza naturale che costa come un Metal Gear

I videogiocatori amano i gadget, e i fan di Metal Gear Solid ora possono avere con loro un Solid Snake a grandezza naturale.

Non che il protagonista della saga di Hideo Kojima non avesse i suoi gadget, come potete vedere anche su Amazon, ma questo busto è veramente imponente.

Una statua prodotta dagli stessi che hanno valorizzato uno dei Campioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con una statua meravigliosa.

Per non parlare della riproduzione di Crash Team Racing, che ha avuto la sua statua esplosiva, con dettagli molto curati e belli.

È sempre First4Figures, infatti, a darci la possibilità di collezionare i miglior gadget dei nostri videogiochi preferiti.

O dei nostri eroi preferiti, in questo caso, perché sono disponibili i preordini del busto a grandezza naturale di Solid Snake.

L’oggetto in questione è un busto dall’aspetto dettagliato, disponibile in formato a grandezza naturale o in una versione su scala più piccola (ma che i veri fan non comprerebbero mai, giusto?).

Questo busto di Solid Snake è una ricostruzione realistica dello stesso Mercenario Leggendario, dai tratti e dai dettagli del viso anatomicamente accurati, dai tratti e alle ciocche dei suoi capelli, e persino alle trame e alle cuciture della sua bandana e del suo abito.

Il design della base è ispirato ai computer in metallo che si trovano in Metal Gear Solid e ha effetti atmosferici su di essa a rappresentare le condizioni atmosferiche di Shadow Moses.

Il prezzo? Quasi 900 dollari per la versione a grandezza naturale, mentre poco più di 400 dollari per la versione più piccola.

Per i fan delle statue, non lasciatevi scappare neanche quella dedicata a Yakuza, che è bella e, una volta tanto, non costa un occhio della testa.

Per quanto riguarda Metal Gear, invece, avete visto la versione “al contrario” dei personaggi più importanti della saga?