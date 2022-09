Metal Gear Solid 2 cambia completamente prospettiva, grazie ai fan

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty è un gioco entrato nella leggenda, specie per il fatto che i fan continuano a supportarlo a molti anni dall’uscita.

Il leggendario videogioco di Hideo Kojima, che trovate sempre su Amazon, è ancora oggi una fonte inesauribile di segreti ed easter egg, sebbene ora parliamo di qualcosa di sensibilmente diverso.

Del resto, c’è chi ha scoperto un segreto nel menu iniziale, analizzando con cura la schermata e trovando un significato nascosto.

Senza contare chi invece ha riesumato per la prima volta tutte le ricompense delle dog tags, per un risultato finale davvero degno di nota. Ora, però, una mod rende il gioco ancora più bello da giocare.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder “oct0xor” ha rivelato la data di uscita di una mod che innesta la visuale in terza persona per Metal Gear Solid 2 Substance.

Come suggerisce il titolo, questa mod permetterà di giocare al classico gioco di Metal Gear Solid con una vera e propria camera alle spalle del protagonista.

Il modder intende rilasciare questa mod il 5 novembre. Inoltre, per mostrarla in azione, oct0xor ha pubblicato il trailer che trovate poco più in basso, il quale contiene numerose sequenze di gioco che co danno un’idea di cosa potete aspettarvi.

Come ha affermato oct0xor, il codice per avere una normale telecamera in terza persona non è mai stato incluso nel gioco. Per implementarlo, il modder ha dovuto fare reverse engineering e riscrivere molte righe di codice del motore di gioco.

Come sempre, non mancheremo di condividere il link per il download non appena la mod sarà resa disponibile al pubblico (immaginiamo in forma totalmente gratuita).

Restando in tema, alcune settimane fa è stato mostrato Covert Critter, uno stealth che omaggia in tutto e per tutto il primo indimenticabile Metal Gear Solid, con un protagonista d’eccezione.