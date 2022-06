Metal Gear Solid 3, un’opera d’arte porta in “vita” Snake ed EVA

Metal Gear Solid 3 Snake Eater è uno dei capitoli più amati dai fan, i quali sono pronti a omaggiarlo nei modi più disparati.

Konami non avrebbe infatti intenzione di far rivivere le avventure di Snake con un rifacimento dello storico, terzo capitolo classico (senza nulla togliere al quinto episodio che trovate su Amazon), sebbene da tempo si vocifera di un eventuale ritorno.

Diverse fonti avevano confermato al giornalista Andy Robinson che la compagnia giapponese sarebbe infatti sta pronta a rispolverare Snake Eater con un remake, ad oggi latitante.

Ora, tra una versione portatile di MGS3 e l’altra, qualcuno ha dato vita al diorama dedicato al gioco più bello di sempre.

Come riportato su Reddit, un appassionato ha infatti dato vita a una piccola opera d’arte a tema Metal Gear Solid 3, così bella da sembrare ufficiale.

Possiamo infatti ammirare Snake ed EVA in un lussureggiante ambiente boschivo, come fosse una vera sequenza tratta dal gioco.

La figure di Snake è creata dal fan mettendo insieme testa e corpo della ‘Hot Toys Naked Snake VGM15’ con l’abbigliamento della ‘Medicom figure’, mentre quella di EVA è la ‘Big Mama’ figure di SW Toys. Poco sotto, trovate un’immagine dell’opera finale.

Sicuramente, si tratta di un gioiello da esporre orgogliosamente in sala, magari proprio accanto alla collezione di videogiochi originali dedicati alla saga di Metal Gear Solid.

Restando in tema, nelle scorse settimane qualcuno si è divertit nel ricreare una versione di Snake da Metal Gear Solid, grazie all’editor del soulslike Elden Ring, per un risultato davvero unico.

Ma non solo: avete letto che un altro fan ha pensato di includere una delle location storiche di MGS3 in Metal Gear Solid V The Phantom Pain?

Per concludere, se volete scoprire i migliori e i peggiori capitoli della serie ideata da Kojima e Konami, date un’occhiata alla nostra classifica.