Com’è God of War con mouse e tastiera? Niente male, a quanto pare

Manca poco all’arrivo di God of War su PC, un porting il cui annuncio è stato molto sorprendente dopo mesi e mesi di leak.

Il titolo si unisce a quella serie di esclusive PlayStation che, con il tempo, stanno approdando nel mondo del gaming su PC.

Come Final Fantasy VII Remake, uno degli ultimi titoli ad essere stato annunciato per PC e di cui vi abbiamo parlato recentemente nella nostra recensione.

La versione PC di God of War è stata annunciata qualche mese fa, e da allora non vediamo l’ora di mettere le mani su questa attesa versione dell’avventura di Kratos.

Ormai tutti i giocatori PC hanno un controller degno di questo nome per giocare ad alcuni generi anche sulla loro performante macchina, ma chi non ha un gamepad può giocare a God of War con mouse e tastiera?

Nel senso, può riuscire a farlo in maniera degna senza ritrovarsi a dover soffrire di tunnel carpale per tutta la vita?

Immaginate un action di qualsiasi tipo, facendo tutte le combo e le azioni di gioco possibili senza la comodità di un gamepad.

Impossibile? Non per chi ha realizzato il video di gameplay che vi riportiamo qui sotto.

Ben due ore di gioco che, oltre a mostrarci la magnificienza del titolo Santa Monica in tutto il suo splendore, ci mostra l’interfaccia del PC sul gioco.

Il video, realizzato da Sigma Hawk Gaming, purtroppo non ci fa vedere le mani del giocatore in azione su mouse e tastiera, ma vedendo la sua performance di gioco possiamo dedurre che affrontare le battaglie di Kratos senza un comodo gamepad sia molto più che fattibile.

Se non è altro è una nuova conferma di quanto il titolo sia mozzafiato su PC, come avevamo avuto modo di constatare in precedenza.

Ma God of War è meglio su PC o PS5? La risposta può sembrare ovvio, ma ecco il videoconfronto definitivo.

E il vostro PC è pronto per God of War? Date un’occhiata alle configurazioni di sistema, perché ci sono delle belle sorprese.