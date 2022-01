God of War su PC è graficamente mozzafiato in questo nuovo video

Il lancio ufficiale della versione PC di God of War è davvero molto vicino, dando così modo anche a chi non possiede una console Sony di poter scoprire l’ultima avventura di Kratos.

L’arrivo di God of War su personal computer vedrà anche miglioramenti sulle prestazioni, per chi disporrà di un computer di tutto rispetto, garantendo però ottime prestazioni anche su hardware più modesti.

Del resto, già i requisiti e le prestazioni lasciavano ben sperare circa la messa in commercio di un gioco graficamente a tutto tondo.

Quindi, anche se lo sviluppo è stato affidato a uno studio minore, Santa Monica ha supervisionato un progetto che promette in ogni caso di essere davvero bello da vedere.

Ora, come riportato anche da Gaming Bolt, una nuova clip mostra la versione PC di God of War in azione, e i miglioramenti di cui godrà grazie a Nvidia Reflex.

I giocatori in possesso di una GPU appropriata, potranno infatti accedere alle tecnologie DLSS e Reflex di Nvidia, oltre che al FidelityFX Super Resolution di AMD per una maggiore pulizia e dettaglio delle immagini.

Nvidia Reflex consentirà una minore latenza e maggiori risposte di input che, a loro volta, porteranno a schivate più veloci e combo di attacco maggiormente precise.

La clip sottostante mostra Kratos che affronta il primo, possente troll che incontreremo nelle prime fasi del gioco.

In attesa di poter scoprire questa nuova versione con le nostre mani, è da poco possibile ammirare un primo video confronto tra le edizioni PC e PS5.

Parlando invece del sequel, avete letto che alcune modifiche al database di God of War Ragnarok su PS Store potrebbero infatti aver svelato per errore il giorno in cui il gioco verrà rilasciato nei negozi?

Nell’attesa, alcuni fan hanno da poco scelto il Kratos perfetto per un eventuale live-action non ancora annunciato di God of War.