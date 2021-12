God of War PC, Sony svela requisiti e prestazioni (e sono sorprendenti)

Manca ormai poco più di un mese al lancio ufficiale della versione PC di God of War, che renderà dunque possibile anche a chi non possiede una console Sony di poter scoprire l’ultima amatissima avventura di Kratos.

L’arrivo di God of War su PC permetterà inoltre di poter accedere anche a miglioramenti sulle prestazioni, per chi disporrà di un computer all’altezza: tuttavia Sony ha lavorato duramente al fine di garantire ottime performance anche per i giocatori che non dispongono di hardware di ultima generazione.

Del resto, anche se lo sviluppo è stato affidato a uno studio minore, Santa Monica ha comunque supervisionato il progetto: un fattore evidente soprattutto alla luce dell’annuncio dei requisiti ufficiali.

Come riportato da Eurogamer.net, ci saranno anche delle novità molto interessanti relative alla versione PC, che permetteranno di accedere a una componente grafica ancora più dettagliata.

Se i fan saranno in possesso di una GPU appropriata, potranno infatti accedere alle tecnologie DLSS e Reflex di Nvidia, oltre che al FidelityFX Super Resolution di AMD per una maggiore pulizia e dettaglio delle immagini, già spettacolari allo stato attuale.

Il team di God of War ha inoltre rilasciato un nuovo trailer appositamente per annunciare le nuove feature in arrivo su PC, che potrete vedere di seguito:

Sony ha inoltre rilasciato una comoda infografica che permetterà di sapere fin da subito quali prestazioni sarà possibile aspettarsi da God of War, in base al nostro hardware PC.

Il publisher e gli sviluppatori hanno infatti individuato cinque categorie distinte, dai requisiti minimi a 720p e 30fps fino ad arrivare al mostruoso Ultra in 4K a 60fps, che richiederà necessariamente una delle schede grafiche di ultimissima generazione.

In ogni caso, sarà necessario avere a disposizione almeno 8GB di RAM a disposizione e 70GB di spazio libero sul proprio sistema di archiviazione, preferibilmente un SSD: potete trovare tutti i dettagli di seguito

L’appuntamento con la versione PC di God of War è stato infine confermato al 14 gennaio 2022: ricordiamo che sarà possibile acquistare il titolo sia su Steam che su Epic Games Store.

In attesa di poter scoprire questa nuova versione più da vicino, è già possibile osservare un primo video confronto tra le edizioni PC e PS5, per scoprire quale gira meglio.

Chissà se in futuro la saga di Santa Monica diventerà anche un film cinematografico: nel caso si decidesse di proseguire su questa strada, i fan avrebbero già individuato il Kratos perfetto.