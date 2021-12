The Last of Us Part II e l’intera trama del gioco riassunta in 5 minuti

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti della generazione PS4 appena trascorsa (ma non ancora conclusa del tutto), oltre a essere di fatto uno dei videogiochi più significativi di sempre.

La seconda avventura di Ellie e Joel ha infatti convinto sia critica e pubblico, anche e soprattutto grazie una trama e dei personaggi messi in piedi ad arte dal team Naughty Dog.

Non sapendo se la storia proseguirà in un eventuale The Last of Us Part III, qualcuno ha deciso di riassumere l’intera trama del secondo capitolo in appena cinque minuti.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi del gioco Naughty Dog. Proseguite a vostro rischio.

Qualcuno ha infatti ben pensato di tagliare qua e là l’intera storia del gioco, riuscendo a renderla assolutamente comprensibile (nei limiti) in una manciata di minuti tratti sia da sequenze in-game che da semplici cut-scene.

Il risultato finale, come potete ammirare coi vostri occhi grazie al video che trovate poco sotto, è in ogni caso piuttosto emblematico.

Ovviamente, nel caso non aveste ancora giocato al titolo Naughty Dog, il nostro consiglio è di non rovinarvi la sorpresa con questo filmato e godervi le oltre venti ore necessarie a portare a termine il gioco, colpi di scena annessi.

