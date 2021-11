Ci sarà un nuovo Super Smash Bros in futuro? Sakurai: “impossibile!”

Quello di Super Smash Bros si è rivelato, negli anni, tra i franchise più redditizi di Nintendo, e l’ultimo episodio su Switch ha fatto furore.

Super Smash Bros. Ultimate è diventato il capitolo più amato, completo, e solido dell’intero franchise, e recentemente ha avuto un aggiornamento molto importante.

Dopo tanti anni di richieste da parte dei fan, infatti, Masahiro Sakurai è riuscito ad introdurre un personaggio nel roster la cui richiesta stessa era diventata un meme ormai.

Ma l’annuncio, arrivato a chiudere il supporto per Ultimate, ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo che ormai non ci speravano più.

Durante l’ultimo Nintendo Direct, il curatore del franchise Masahiro Sakurai ha confermato che non ci sarà più supporto al gioco dopo questi tre anni, ma non è stato molto chiaro sul futuro del franchise in generale.

Ci sarà un nuovo Super Smash Bros in futuro? Questa domanda è stata fatta a Sakurai da Famitsu di recente, ed è ovviamente arrivata la risposta.

Il creatore di Super Smash Bros e Kirby è stato molto chiaro sul futuro della serie di picchiaduro Nintendo, pur non essendo chiaro allo stesso tempo.

A domanda diretta, Sakurai dapprima ha risposto “impossibile!” un sacco di volte, salvo poi elaborare il concetto: né lui, né Nintendo, hanno finalizzato alcun tipo di piano per un eventuale sequel.

Nel corso della lunga intervista fatta dal magazine giapponese, Sakurai ha specificato che sebbene non stia pensando ad un sequel, non può essere certo che questa sia la fine assoluta di Smash.

Inoltre, Sakurai ha detto che non riesce ad immaginare Super Smash Bros senza il suo coinvolgimento diretto:

«Se la serie dovesse continuare, devo parlare con Nintendo e discuterne l’eventuale successo. È un argomento su cui devo riflettere seriamente.»

Insomma, Super Smash Bros. Ultimate si è rivelato con gli anni il picchiaduro più venduto della storia, ed è normale che Nintendo e Sakurai possano avere in mente un seguito di questo franchise così di successo.

Una serie che è nata su Nintendo 64 con il primo Super Smash Bros, e che qualcuno si è divertito a rielaborare con i personaggi usciti in seguito.

Un tipo di videogioco finora imitato molto ma senza successo e, a quanto pare, a new challenger is approaching è il caso di dire, perché Warner Bros sta sviluppando un picchiaduro nel multiverso.