Super Smash Bros Ultimate, ecco Cloud e Sephiroth… su Nintendo 64

Super Smash Bros Ultimate è arrivato alla sua conclusione, perché con l’arrivo di Sora all’interno del cast del picchiaduro si chiude il supporto fornito dal team di Sakuraki.

Il protagonista di Kingdom Hearts è stato da sempre uno dei personaggi più richiesti, e dopo anni di duro lavoro finalmente i fan sono stati accontentati.

Con l’inserimento di Sora si è chiusa un’era per quanto riguarda il titolo, e chissà cosa succederà nel futuro di Super Smash Bros Ultimate.

E tra i tanti personaggi, sempre dai mondi Square Enix, nel roster del picchiaduro è stato inserito anche Sephiroth, il leggendario villain di Final Fantasy VII.

La saga di Nintendo esordì inizialmente su Nintendo 64, e qualcuno ha provata ad immaginare come l’ultima iterazione del franchise potesse apparire proprio su quella console.

Ovviamente non tutto il cast completo, perché nell’era Nintendo 64 alcuni personaggi non esistevano, o almeno non erano usciti degli episodi delle loro saghe.

Un lavoro certosino fatto di ricerca dei modelli dei personaggi presi dai videogiochi di riferimento dell’epoca, con dei risultati davvero niente male.

Un cast ridotto rispetto alla maestosità di Super Smash Bros Ultimate, che oggettivamente era impossibile da riprodurre in ogni caso, ma che contiene dei personaggi di grande spessore.

Ovviamente non poteva mancare Mario da Super Mario 64, visto che il periodo in cui uscì il primo Super Smash Bros fu molto vicino al platform 3D di culto per Nintendo 64.

Cloud e Sephiroth spiccano tra tutti quanti sicuramente, ed è strano vedere i modelli presi dal Final Fantasy VII originale usciti su PlayStation, ma anche Sonic da Sonic Adventure 2 non è niente male.

Final Fantasy VII venne utilizzato all’epoca per sfottere Nintendo 64, una cosa che abbiamo scoperto di recente da un racconto incredibile.

La libreria di N64 è arrivata anche su Nintendo Switch, e pare che arriverà in futuro proprio Super Smash Bros, ma i giochi non girano affatto bene in questo momento.

E pare che Super Smash Bros Ultimate potrà avere un rivale a brevissimo, con un cast di personaggi in un multiverso che non potete proprio immaginarvi.