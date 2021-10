Super Smash Bros avrà un “rivale” con Batman e Gandalf? Ci sono grandi conferme

Da diverso tempo si starebbe vociferando sull’arrivo di un nuovo picchiaduro realizzato da Warner Bros, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe uno stile di gameplay molto simile a Super Smash Bros.

Dopo l’enorme successo ottenuto da Super Smash Bros. Ultimate, il capitolo per Switch che ha battuto tantissimi record, appare dunque inevitabile che anche altre importanti case vogliano sfruttare il proprio impressionante catalogo di personaggi.

A questi si è unita perfino Nickelodeon, che per celebrare il proprio smash-like ha anche inaugurato un concorso per regalare una Xbox Series X a tema Spongebob.

Ad ogni modo, le voci su un nuovo picchiaduro si rincorrono da molte settimane: le ultime indiscrezioni volevano addirittura NetherRealm passare da Mortal Kombat ad un gioco con i supereroi Marvel.

Come riportato da VGC, un post su Reddit avrebbe svelato che il nuovo gioco in lavorazione da Warner Bros si chiamerebbe «Multiversus», come svelato da un marchio registrato proprio poche settimane fa.

Secondo il report, questo titolo sarebbe dunque un picchiaduro a piattaforme, paragonabile alla serie Super Smash Bros, pur presentando una meccanica Tag Team ancora da chiarire, e sarebbe sviluppato dagli autori di Mortal Kombat.

Il giornalista Jeff Grubb ha confermato la veridicità di quanto affermato, facendo però un’importante precisazione: in realtà il titolo non sta venendo sviluppato da NetherRealm, ma da un altro team ancora da identificare.

This WB platform fighter is real, but it is not a Netherrealm game. Come on. https://t.co/WkMiKf4dTH — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 24, 2021

Tra i personaggi presenti nel roster troveremmo Batman, Gandalf, Shaggy, Tom & Jerry, Fred Flinstone, Mad Max e Johnny Bravo: si farebbe inoltre menzione di una possibile presenza di Harry Potter e Ron Weasley, ma lo sviluppo potrebbe essere stato interrotto per motivi di licenza.

Proprio Shaggy di Scooby Doo sarebbe stato una grande fonte di ispirazione per la realizzazione di questo videogioco: il tutto sarebbe nato dal popolare meme in cui il personaggio assumeva la forma Ultra Istinto, proveniente direttamente da Dragon Ball.

La parodia è stata inoltre citata nel film animato Mortal Kombat Legends Battle of the Realms, nella cui introduzione si vede proprio Shaggy afferrare Scorpion urlando la sua iconica catchphrase.

Si stanno ormai moltiplicando le fonti che confermerebbero le dichiarazioni svelate dall’utente Reddit, anche se occorre ricordare che Warner Bros non ha ancora annunciato né smentito nulla: pertanto, in attesa di ulteriori novità, invitiamo come di consueto a prendere questo rumor con le dovute precauzioni.

Nonostante non compaiano tra i personaggi confermati, anche i personaggi di Mortal Kombat potrebbero essere presi in considerazione per il titolo: tra questi non potrebbe mancare Scorpion, la cui iconica frase nacque per scherzo.

L’indiscrezione è dunque arrivata pochi giorni dopo che Super Smash Bros Ultimate ha completato ufficialmente lo sviluppo, pubblicando l’ultimo personaggio e chiudendo un’era importante.

Come ormai i fan sapranno, l’ultimo combattente del crossover Nintendo è infatti Sora di Kingdom Hearts: l’annuncio ha letteralmente fatto impazzire la community.