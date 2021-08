Giocatore irrompe sul palco di un quiz televisivo live: “ditemi dov’è finito GTA 6”

GTA 6 è diventato un po’ come quelle leggende folkloristiche su creature di cui si narra, di cui si tramanda, ma che nessuno ha mai visto.

Forte del titanico successo del suo GTA V, Rockstar non ha ovviamente nessun interesse a calcare la mano e a rendere obsoleto l’attuale episodio della saga Grand Theft Auto, anche perché a breve lo vedremo sbarcare anche su PS5 e Xbox Series X – la terza generazione di console su cui sarà disponibile.

Tuttavia, è anche vero che sono sempre di più le indiscrezioni che si rincorrono per un nuovo episodio del franchise, con anche attori che sembrano svuotare il sacco e alcuni plausibili grandi ritorni.

L’ufficialità, però, è tutt’altra cosa e per il momento non ce n’è nemmeno l’ombra. Ecco che così un giocatore, conosciuto come Taser, ha deciso di provare a modo suo a parlare direttamente con Rockstar, ci racconta The Gamer.

Come? Irrompendo sul palco di un programma televisivo che andava in onda in diretta per chiedere alle telecamere «dov’è GTA 6? Che fine ha fatto GTA 6?».

Il programma in questione era Schlag den Star, un quiz show tedesco che viene mandato in onda il sabato notte e dove Taser, che era tra il pubblico, ha deciso di irrompere davanti alle telecamere mentre il conduttore, che è anche un comico, stava chiacchierando con la star dei reality Evelyn Maria Burdecki.

«Sto ancora aspettando per GTA 6, sono passati otto anni!» ha dichiarato il giocatore.

Un simulatore nel quale perdersi

Elton, il conduttore, ha replicato di non avere la più pallida idea di quando vedremo il gioco e ha precisato che – manco a dirlo – l’annuncio non può dipendere da lui.

«A dire la verità non ho ancora finito nemmeno il quinto» ha poi ammesso il conduttore, quando gli è stato chiesto di rivolgersi a sua volta verso il cameraman per chiedere novità a Rockstar.

Anche Burdecki è intervenuta durante lo scambio, chiedendo conferma del fatto che GTA 6 fosse un videogioco, prima che Taser si rivolgesse di nuovo alle telecamere chiedendo di avere finalmente delle novità sul prossimo titolo della casa di Red Dead Redemption.

Inutile dire che, al di là dello strambo siparietto che può strappare qualche sorriso, vi raccomandiamo di non andare in uno studio televisivo per provare a emulare Taser creando più di un grattacapo a chi sta gestendo il già complicato scenario di una diretta televisiva.

Anche perché, credeteci, ci sono evidenze scientifiche che questo abbia un impatto compreso tra lo 0% e lo 0% sui tempi degli annunci di Rockstar per il suo GTA 6.