Chrono Trigger, la colonna sonora in chiave jazz è perfetta per i nostalgici

Cosa c’è di meglio della colonna sonora di un classico come Chrono Trigger? Ovviamente la colonna sonora in chiave jazz.

Il leggendario titolo dell’ex Squaresoft è stato uno dei JRPG più amati di tutti i tempi, anche grazie al design di Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball.

Un franchise che ha visto moltissime apparizioni nel mondo dei videogiochi, e la più recente è anche la più strana e particolare di tutte.

Chrono Trigger è stato amato da molte generazioni di videogiocatori, anche dall’art director di God of War che ne ha voluto fare una sua versione.

E visto che la nostalgia è uno strumento molto potente, cosa che Square Enix sa bene, da oggi i fan potranno acquistare un CD jazz con la colonna sonora di Chrono Trigger.

Un po’ come successo per tante saghe videoludiche, come The Legend of Zelda, sono stati creati degli arrangiamenti delle colonne sonore, come in questo caso variando anche di molto l’originale.

Come riportato da Siliconera, Square Enix ha aperto i preordini per un album jazz di Chrono Trigger. È il quinto in una serie di album prodotti dal publisher, tutti degli arrangiamenti jazzi di varie colonne sonore di giochi come SaGa o Final Fantasy.

L’album in questione costerà circa €30, ed i preordini si concluderanno il 26 gennaio prossimo. La collezione di brani jazz conterrà 11 tracce dal gioco, con alcune delle canzoni più popolari come World Revolution oppure Outskirts of Time.

Gli arrangiamenti sono stati curati sia da alcuni dei musicisti autori della colonna sonora originale, sia da nuovi innesti provenienti dal team di Xenoblade 2, per esempio.

Ecco le tracce che saranno contenute nel disco:

“Peaceful Days”

“Frog’s Theme”

“Lavos’ Theme”

“Robo’s Theme”

“The Brink of Time”

“Battle with Magus”

“Schala’s Theme”

“Chrono and Marle ~Far Off Promise~”

“World Revolution”

“Outskirts of Time”

“Chrono Trigger”

Il preordine è disponibile per ora solo dal Giappone, ma visto che gli altri album sono disponibili nel sito occidentale di Square Enix, è probabile che sarà disponibile anche per noi.

