Final Fantasy VIII, ricordate il gioco di carte Triple Triad? Esiste davvero

Final Fantasy VIII Remastered è uscito in concomitanza con i primi vent’anni dall’uscita del gioco originale, su console PSOne, un’avventura – quella di Squall e compagni – in grado di lasciare in segno indelebile nella saga.

Il celebre JRPG targato Square Enix è stato infatti riproposto con una grafica riveduta e corretta (sia su PC che su console), dando così modo anche alle nuove generazioni di scoprire un grande classico.

Su SpazioGames vi abbiamo parlato in tempi non sospetti di Final Fantasy VIII Remastered anche nella nostra esaustiva recensione.

Senza contare che di recente anche il game director dell’edizione originale – Yoshinori Kitase – ha spiegato via PS Blog perché il gioco è di fatto uno dei più rivoluzionari della saga.

Ora, come riportato via Reddit, sembra che qualcuno abbia deciso di dare letteralmente vita a uno dei mini giochi più famosi di FFVIII, se non il più apprezzato dell’intero franchise.

Stiamo parlando di Triple Triad, il particolare card game che ci ha fatto trascorrere centinaia di ore tentando di raccogliere le carte più rare e sfidando gli avversari più forti in giro per il mondo di gioco.

Il redditor Neither_Clothes2015 ha infatti deciso di stampare a colori e ad altissima risoluzione le carte del gioco, con tanto di descrizione sul retro.

Il risultato finale, come potete ammirare dalle immagini sottostanti, è realmente sorprendente.

Purtroppo, però, è meglio specificarlo: il “vero” Triple Triad non è in vendita, visto che si tratta di un oggetto realizzato solo ed esclusivamente per diletto personale (o, al massimo, per collezione).

Se siete appassionati di Final Fantasy VIII, vi rimandiamo anche allo speciale a cura di Stefania Sperandio, nel quale la nostra responsabile editoriale ci ha raccontato com’è stato vivere l’avventura dopo venti, lunghi anni.