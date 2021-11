Kojima Productions lancia la nuova divisione film, TV e musica

A sorpresa, Kojima Productions ha annunciato il lancio di una divisione dedicata espressa mente a film, TV e musica con sede nella città di Los Angeles.

Dopo l’uscita di Death Stranding c’è molta curiosità circa le novità della compagnia, che a quanto pare ora potrebbero spaziare ben oltre la consueta industria dei videogames.

Vero anche che di recente è emerso che Kojima e Microsoft starebbero lavorando ad un MMO sviluppato in cloud, con uno studio finlandese chiamato Mainframe.

Senza contare che di recente abbiamo visto Hideo Kojima in persona al lavoro sul suo nuovo progetto, a quanto pare dalle tinte horror.

Come riportato da GameIndustry, la nuova divisione losangeina «avrà il compito di lavorare con professionisti creativi e di talento della televisione, della musica e del cinema, oltre alla più familiare industria dei giochi».

La nuova sede è progettata per portare i giochi dello studio in altre aree della cultura pop: il nuovo team sarà guidato da Riley Russell, che si unisce all’azienda dopo un periodo di quasi 28 anni in PlayStation in vari ruoli, tra cui capo legale e VP degli affari.

Il team ha come obiettivo principale quello di espandere la portata e la consapevolezza delle proprietà ora in fase di sviluppo in Kojima Productions.

«Anche se siamo un’organizzazione globale, il nuovo team di sviluppo commerciale sarà incentrato a Los Angeles, CA. Siamo davvero entusiasti e non vediamo l’ora di lavorare con i migliori talenti dell’intrattenimento che possiamo, in tutte le industrie dell’intrattenimento» ha spiegato Russell.

Yoshiko Fukuda, business development manager di Kojima Productions, ha aggiunto: «Trovare nuovi modi per intrattenere, coinvolgere e offrire valore ai nostri fan è essenziale in un mondo di narrazione in rapida evoluzione».

E ancora, «la nostra nuova divisione porterà lo studio in ancora più aree che presentano le nostre narrazioni creative al di là dei videogiochi e per aprire ai nostri fan modi di comunicare e immergersi in questi spazi».

