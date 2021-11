Chris Pratt non farà l’accento italiano nel film di Super Mario, ma c’è un motivo

Come sapete, Chris Pratt interpreterà Super Mario nell’omonimo film in uscita nel 2022 e prodotto da Illumination.

Super Mario Bros Il Film è l’attesissimo lungometraggio animato prodotto da Illumination Entertainment, la casa di produzione cinematografica statunitense conosciuta per Cattivissimo Me e altre pellicole d’animazione.

La scelta di non usare Charles Martinet, lo storico doppiatore di tanti personaggi Nintendo, ha lasciato di sorpresa un po’ tutti e lo stesso doppiatore non le ha mandate a dire.

Ma Chris Pratt ha lavorato, e lavorerà, a stretto contatto con Shigeru Miyamoto, pertanto possiamo aspettarci una certa fedeltà nella realizzazione del personaggio.

Ma oggi emerge un dettaglio molto particolare, e forse triste, sull’interprete di Star Lord in Guardiani della Galassia: non farà l’accento italiano tipico di Super Mario.

La notizia arriva tramite VGC, che riporta le parole di Chris Meledandri, CEO e co-fondatore di Illumination, che ha rilasciato alcune dichiarazioni sul lavoro che sta facendo Chris Pratt.

Meledandri si è espresso in lodi sperticate nei confronti dell’attore, e di come sta realizzando la voce di Super Mario. Con anche una breve parentesi sul mancato impiego di Charles Martinet, che farà solo un cameo, per il quale ha commentato di aver “compreso i commenti”.

Il CEO ha dichiarato che Super Mario non avrà il suo classico accento italiano, e il motivo di questa scelta verrà spiegato nel film:

«Ne parliamo nel film. Quindi vedrete che faremo sicuramente un accenno a quell’accento, ma non è il tenore della performance che percorrerà il film.»

Dispiace venire a conoscenza di un cambiamento del genere, e a questo punto siamo curiosi di capire perché si sia andati verso questa direzione.

Chissà cose ne pensa Miyamoto, che recentemente ha parlato del futuro dei videogiochi di Super Mario, e di come verranno realizzati.

Ma Nintendo si prepara ad altri film con altri personaggi della sua scuderia, se quello su Mario andrà bene.

Per quanto riguarda il film di Super Mario, invece, ecco tutto quello che dovete sapere al riguardo.