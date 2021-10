Super Mario, Charles Martinet non le manda a dire: “non mi muovo da qui”

Se c’è una cosa per cui Super Mario è riconoscibile, è la sua voce. La cadenza forzata da italoamericano e quei “Mamma mia!” che l’hanno fatto diventare famoso in tutto il mondo.

Super Mario è ormai il Topolino del mondo dei videogiochi, e in generale della cultura pop, conosciuto da tutti e protagonista delle più svariate linee di gadget.

Non sorprende più di tanto, alla fine, che Nintendo abbia deciso di costruire un parco a tema ed iniziare i lavori per un film kolossal prodotto con la Illumination.

Un film dal cast stellare, nel quale Chris Pratt è stato scelto proprio per interpretare Super Mario, non senza polemiche ovviamente.

Una volta vista la lista degli attori presenti nel film, che comprendono tra gli altri Anya Taylor-Joy per Peach, Jack Black per Bowser e Seth Rogen nei panni di Donkey Kong, in molti si sono chiesti perché scegliere Chris Pratt (protagonista di Guardiani della Galassia) e non Charles Martinet.

Lo storico doppiatore di Super Mario, ma anche Wario, Luigi e Waluigi, farà un non meglio precisato cammeo all’interno del film, ma non interpreterà l’eroe Nintendo.

Martinet ha parlato recentemente del suo futuro lavorativo, tramite Eurogamer.net e, sebbene non riferendosi direttamente alla pellicola prodotta da Illumination, si è espresso con molta fermezza nei confronti del suo lavoro, durante il recente Fan Expo Canada:

«Voglio dare la voce a Mario finché non sarà morto. Se un giorno penserò di non essere più in grado di farlo, dirò a Nintendo di cercare qualcun altro.»

Sempre riguardo il suo ruolo, Martinet ha aggiunto:

«Spero che ci sarà ancora Mario dopo che me ne sarò andato. Tuttavia, ci sono oltre cinque milioni di file audio di me che interpreto Mario. Vado nello studio e registro 45 riprese di qualsiasi suono che mi viene in mente, quindi non mi muoverò da qui ancora per molto tempo!»

Sappiamo che Martinet sarà all’interno del film come detto, anche se Nintendo non si è sbottonata su quella che sarà la trama della pellicola: ecco cosa sappiamo.

Chissà come starebbe Chris Pratt con il tipico look di Mario ed i baffoni? Di sicuro, Super Mario non sta benissimo senza.

Per i veri fan, invece, di recente è stato annunciato uno smartwatch a tema Mario dal prezzo esorbitante, l’avete visto?