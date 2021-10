Super Mario Bros Il Film: cast, data di uscita e tutto quello che sappiamo

Super Mario Bros Il Film è l’attesissimo lungometraggio animato prodotto da Illumination Entertainment, la casa di produzione cinematografica statunitense conosciuta per Cattivissimo Me e altre pellicole d’animazione.

Le ultime novità sono arrivate lo scorso 24 settembre in occasione del Nintendo Direct 2021, scatenando l’entusiasmo e la curiosità di milioni di giocatori in tutto il mondo.

Sebbene la data di uscita al cinema non sia ancora propriamente vicina, sono già tantissime le informazioni in nostro possesso per capire che tipo di opera sarà il nuovo film dedicato al celeberrimo eroe Nintendo.

Facciamo allora il punto su tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Super Mario Bros.

Questo non sarà il primo film su Super Mario Bros

Non tutti lo sanno, ma l’attesissimo Super Mario Bros Il Film non sarà la prima opera cinematografica dedicata al famoso idraulico baffuto.

Esiste infatti un’altra pellicola, anch’essa chiamata Super Mario Bros The Movie, uscita nel 1993. Anche in questo caso veniva raccontata la storia di Mario e degli altri famosi personaggi che abitano l’universo videoludico creato da Nintendo.

Sebbene i fan della serie di videogiochi ne attendesse l’uscita con ansia, il film venne stroncato dalla critica e finì per guadagnare meno di quello che era stato speso per la produzione.

Benché gli effetti speciali fossero di qualità e sorprendenti per l’epoca, i critici definirono la trama confusa e senza senso.

Inoltre, il pubblico non apprezzò particolarmente la versione steampunk e oscura dei luoghi e dei personaggi della saga, definendo l’intera lore del gioco diversa e snaturata.

Lo stesso Shigeru Miyamoto, famosissimo creatore della saga videoludica di Super Mario, disse che il film sarebbe stato molto migliore se si fosse concentrato più sulla trama e sui nuovi personaggi invece di cercare a tutti i costi di ricreare il videogioco. Oggi, la pellicola è ricordata praticamente come un tormentone in negativo.

Che tipo di film sarà Super Mario Bros Il Film?

Ad oggi non sono ancora state rilasciate notizie certe sul genere cinematografico di Super Mario Bros Il Film, ma possiamo essere piuttosto certi del fatto che non si tratterà di un’opera dark e oscura come il suo predecessore del ’93.

Al contrario, è molto più probabile che la nuova pellicola adotti dei toni molto più leggeri e che rendano giustizia alle iconiche atmosfere del franchise di videogiochi.

Possiamo quindi pensare al nuovo film di Super Mario come a una commedia dalle sfumature fantasy adatta a tutte le categorie di spettatori, realizzata grazie alle tecnologie di animazione di Illumination.

Produzione di Super Mario Bros Il Film

Fortunatamente, il nuovo film su Super Mario Bros (in inglese Super Mario Bros: The Movie) non seguirà le orme del suo predecessore.

Sebbene al momento non si abbiano ancora abbastanza notizie per definire la trama raccontata dalla nuova pellicola, possiamo affermare con certezza che ci siano buoni presupposti per la creazione di un’opera originale, di qualità e che sia finalmente fedele al videogioco.

La produzione del film è infatti stata affidata a Illumination Entertainment e Universal Pictures sotto la stretta supervisione della stessa Nintendo.

Anche Shigeru Miyamoto, importantissima figura della famosa azienda di videogiochi giapponese nonché “padre” di Mario, avrà un ruolo importantissimo nello sviluppo del film.

Il celebre autore ha dichiarato:

«Questo è un progetto molto collaborativo tra Illumination e Nintendo. Abbiamo avuto tutti tantissime idee, e io stesso mi sto godendo un processo creativo che è un po’ un po’ diverso dal quello che si segue quando si crea un videogioco».

La notizia della Grande N finalmente coinvolta nel progetto ha subito tranquillizzato i fan della serie videoludica che, a causa del precedente film, temevano un altro flop clamoroso.

Invece, conoscendo i tanti piccoli capolavori d’animazione prodotti da Illumination e grazie alla collaborazione con Nintendo e Miyamoto, è molto probabile che Super Mario Bros Il Film venga sviluppato con tutta la cura che merita. E che finisca sicuramente per il somigliare ai giochi da cui prende spunto.

Il film verrà diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, mentre tra gli autori troviamo Matthew Fogel e ovviamente Shigeru Miyamoto.

Il cast, i personaggi e gli interpreti di Super Mario Bros Il Film

L’annuncio del cast del nuovo Super Mario Bros Il Film è stata una vera e propria sorpresa. Sempre in occasione dei Nintendo Direct, lo stesso Miyamoto ha rivelato i nomi di tutti gli interpreti che prenderanno parte al progetto in lingua inglese.

La lista completa degli attori che presteranno le voci ai personaggi è quindi di dominio pubblico: ovviamente il nome che più ha sorpreso gli appassionati dell’universo Nintendo è la scelta di Chris Pratt come doppiatore di Mario.

Secondo quanto comunicato sul suo profilo Instagram, l’attore conosciuto per i ruoli di Star-Lord nella saga di Guardians of the Galaxy si è già messo al lavoro per perfezionare la voce di Mario, con tutto l’entusiasmo possibile, realizzando così il sogno di doppiare uno degli eroi della sua infanzia.

Chris Pratt in Guardiani della Galassia

Pratt lavorerà a stretto contatto con Miyamoto, il quale in un’intervista si è dichiarato determinato a portare in vita sul grande schermo il suo famosissimo idraulico con la tutina rossa e blu.

Tra i nomi molto noti presenti nella lista di doppiatori troviamo anche Charlie Day, che doppierà Luigi, Anya Taylor-Joy, famosa per i suoi ruoli in The VVitch, Split e La Regina Degli Scacchi e che interpreterà la principessa Peach, e infine Jack Black nel ruolo di Bowser.

È stata inoltre diffusa la notizia secondo la quale Charles Martinet, leggendaria voce di Mario in tutti i videogiochi a partire dal 1992, farà un piccolo cameo nel film, anche se al momento non si hanno informazioni più precise al riguardo.

Ecco l’elenco completo del cast del nuovo film di Super Mario Bros, nel quale è possibile scorgere altri nomi molto noti e promettenti:

Mario : Chris Pratt

: Chris Pratt Luigi : Charlie Day

: Charlie Day Principessa Peach : Anya Taylor-Joy

: Anya Taylor-Joy Toad : Chiave Keegan-Michael

: Chiave Keegan-Michael Donkey Kong : Seth Rogen

: Seth Rogen Cranky Kong : Fred Armisen

: Fred Armisen Bowser : Jack Black

: Jack Black Spike : Sebastian Maniscalco

: Sebastian Maniscalco Kamek: Kevin Michael Richardson

La trama di Super Mario Bros Il Film

Sebbene al momento sia ancora troppo presto per capire quale sarà la trama di Super Mario Bros Il Film, è probabile che la pellicola seguirà la storia principale sulla quale si basano tutti i videogiochi del franchise.

I giocatori di lunga data lo sapranno: nella maggior parte dei capitoli della serie di Super Mario, l’idraulico baffuto parte insieme a suo fratello Luigi per un lungo viaggio alla ricerca della principessa Peach, rapita dal famoso antagonista Bowser.

La storia è spesso ambientata tra grandi castelli e inquietanti ambienti sotterranei. Detto questo, non è ancora chiaro se i creatori del film abbiano intenzione di rimanere fedeli alla tradizione dei videogiochi raccontando la stessa storia in modo diverso o di creare una narrazione completamente nuova per i personaggi che conosciamo molto bene.

In ogni caso non dovremo attendere molto, poiché con l’avvicinarsi della data di uscita ci verranno sicuramente rivelate sempre più informazioni sulla trama del film. Oltretutto, alcuni spunti narrativi visti in Super Mario Odyssey potrebbero, magari, trovare la loro nuova casa nel film.

Data di uscita

Nonostante le poche informazioni in nostro possesso riguardo alla trama di Super Mario Bros Il Film, la data di uscita è già stata resa nota, almeno per il mercato d’oltreoceano.

L’attesissimo lungometraggio animato uscirà negli Stati Uniti il 21 dicembre 2022, durante le vacanze natalizie.

Per quanto riguarda invece l’uscita del film in Europa, in Giappone e nel resto del mondo al momento non si hanno ancora notizie certe.