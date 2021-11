Non solo Super Mario: sarebbe in arrivo un film su un’altra icona Nintendo

Alcune settimane fa è stato alzato il sipario sul cast di voci che prenderà parte a Super Mario Bros – Il Film, l’atteso lungometraggio animato prodotto da Illumination Entertainment.

La casa di produzione cinematografica statunitense conosciuta per Cattivissimo Me e altre pellicole d’animazione si occuperà infatti di portare al cinema il celebre idraulico

Le ultime novità sul film sono arrivate lo scorso settembre in occasione del Nintendo Direct 2021, scatenando l’entusiasmo dei fan e non solo.

Del resto, anche nel nostro ricco recap vi abbiamo messo sul piatto tutto (ma proprio tutto) ciò che sappiamo sul film di Super Mario, che a quanto pare potrebbe non essere l’unica pellicola tratta dai personaggi della Grande N.

Come riportato anche da Eurogamer.net, Nintendo avrebbe infatti in lavorazione un secondo film dedicato a una celebre icona dei videogiochi della Casa di Kyoto.

Lo studio dietro il prossimo film di Super Mario Bros. potrebbe infatti dare alla luce un progetto da solista per Donkey Kong, celebre scimmione protagonista di mille giochi dedicati e crossover di vario tipo.

Il personaggio doppiato da Seth Rogen farà in ogni caso il suo debutto proprio nel film dedicato a Mario, cosa questa che potrebbe fungere da apripista al suo lungometraggio da solista.

Il report suggerisce anche che altri membri appartenenti alla famiglia Kong potrebbero essere coinvolti nel film di prossima uscita.

Tra questi, potremmo trovare Cranky Kong doppiato da Fred Armisen, anche questo atteso nel film di Super Mario Bros. in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Il film su Donkey Kong, al momento non confermato ufficialmente né da Nintendo né da Illumination, potrebbe uscire nelle sale nel 2023.

Ricordiamo anche che Nintendo ha deciso di costruire un parco a tema proprio per spingere e non poco il film kolossal dedicato a Mario.

Un personaggio, quello di Super Mario, che di recente è stato coinvolto anche in vicende decisamente particolari e un bel po’ atipiche.

Infine, di recente è stato annunciato uno smartwatch a tema Mario tanto magnifico quanto dal prezzo realmente esorbitante.

