C’è un po’ di Metal Gear Solid (il primo) in Halo Infinite

Halo Infinite è ormai disponibile da pochi giorni, imponendosi fortunatamente come uno dei titoli più importanti da recuperare su console Xbox durante questa fine 2021.

Disponibile dal Day One per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass, il gioco rappresenta infatti il ritorno in grande stile di Master Chief, per uno sparatutto in grado di lasciare il segno.

Nonostante non ci sia ancora la possibilità di selezionare i livelli e rigiocare le missioni, i fan che hanno avuto modo di spolpare la campagna hanno scovato Easter Egg e curiosità davvero molto interessanti.

Tra un Craig il Brute e un altro, nascosti qua e là per la mappa, un utente avrebbe ora scovato un riferimento al primo e indimenticato Metal Gear Solid originale.

Come scovato da un utente sul forum Reddit, sembra infatti che Master Chief omaggi in maniera piuttosto marcata una sequenza in particolare del primo MGS, uscito su PSOne a fine anni ’90.

Com’è possibile notare dall’immagine che trovate poco sopra, si fanno infatti riferimento a “poteri psichici”, oltre alla necessità di “inserire il controller di gioco nella porta 2”.

Il riferimento è ovviamente al combattimento contro Psycho Mantis, e la sua capacità di guardare oltre lo schermo, tirando in causa il giocatore e invitandolo proprio a cambiare porta del controller.

Ovviamente, si tratta di una strizzatina d’occhio che solo i fan d’annata di Metal Gear Solid potranno cogliere, testimonianza che in quel di 343 Industries militano degli appassionati di Hideo Kojima.

Ricordiamo che Halo Infinite ha in ogni caso permesso la messa in produzione di gadget davvero unici, come ad esempio dei gioielli Swarowski originali.

Sempre a proposito di Halo, durante i TGA 2021 è stato presentato il trailer della nuova serie TV, se volete saperne di più vi rimandiamo a questo indirizzo.

Infine, alcuni fan hanno di recente ricordato i momenti più WTF (ovvero quelli davvero fuori di testa) dell’intera saga di Metal Gear Solid.