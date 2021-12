Il meme di Craig è nascosto in Halo Infinite (e ci sono le prove)

Halo Infinite è ormai tra noi, tanto che lo sparatutto punta di diamante di Xbox comincia già a far chiacchierare di sé anche con Easter Egg e curiosità avvistate nel gioco completo.

Disponibile fin da subito all’interno di Xbox Game Pass, il gioco rappresenta infatti il rilancio in grande stile delle avventure del leggendario Master Chief.

Ricorderete senz’altro il meme di Craig il Brute, nato da un infelice primo piano fatto ad uno dei nemici di Master Chief, che è diventato il tormentone per diversi mesi.

I dialoghi tra i personaggi principali mostrano un nuovo lato del nostro eroe.

Ora sembra che Halo Infinite debba ancora avere a che fare con Craig, il peculiare personaggio di cui abbiamo fatto conoscenza nel primo trailer del gioco uscito il 23 luglio 2020.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, un Easter Egg di Halo Infinite dedicato al famigerato Craig è stato apparentemente scoperto da un giocatore particolarmente attento.

Nel post del subreddit di Halo, un utente sembra aver scoperto una roccia che sembra terribilmente simile al vecchio Craig il Brute.

Questa roccia si trova in una zona della nuova location dello Zeta Halo Ring e la sua forma è sospettosamente identica al volto preso in giro da centinaia di giocatori. Poco sopra, l’immagine in questione.

Questo è sicuramente uno dei cosiddetti “boulder Easter Eggs” più strani di sempre, che va quindi a sommarsi a tutti gli altri strambi omaggi dedicati a Craig.

Avete già letto in ogni caso che la modalità multiplayer di Halo Infinite ha riscosso un successo davvero notevole, battendo anche di svariate lunghezze la concorrenza?

Ma non sono solo buone notizie: Microsoft ha confermato che la campagna di Infinite non è rigiocabile sullo stesso file di salvataggio.

Vero anche che il gioco ha permesso la messa in produzione di gadget davvero unici per il titolo, come ad esempio dei gioielli Swarowski originali.