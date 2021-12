I gioielli Swarovski di Halo Infinite sono la cosa più bella che vedrete oggi

Mancano ormai pochi giorni prima di poter giocare con le nostre mani la campagna di Halo Infinite, l’attesissimo ultimo capitolo dell’iconico franchise di Xbox.

Come ormai Microsoft ci ha abituato negli ultimi mesi, il titolo sarà pienamente disponibile su Xbox Game Pass senza alcun costo aggiuntivo: per celebrarne l’imminente arrivo e i venti anni della serie, la casa di Redmond ha avviato una collaborazione con Swarovski per realizzare dei preziosissimi oggetti da collezione.

Dopo aver dunque realizzato il sapone ufficiale per i veri Spartan, Halo Infinite si prepara dunque ad accogliere un nuovo partner decisamente più prezioso, che attirerà sicuramente l’interesse dei più grandi appassionati del franchise.

Come riportato da PC Gamer, la collezione includerà una riproduzione dell’iconico casco di Master Chief e della bellissima Lama Energetica: potete ammirarle dettagliatamente nella seguente immagine promozionale.

Questi preziosi oggetti non saranno però disponibili per tutti i giocatori: saranno disponibili esclusivamente come parte di una campagna di beneficenza per Gamers Outreach.

La campagna si svolgerà dal 9 dicembre fino a lunedì 13: si potrà partecipare donando 10 dollari o gratuitamente lasciando le proprie informazioni di contatto e l’indirizzo.

Saranno messi in palio soltanto 117 pezzi — il nome John 117 vi dice niente? — che includeranno sia il casco che la lama energetica in un unico cofanetto: soltanto pochissimi fortunati saranno in grado di aggiudicarsi questi preziosi set.

Purtroppo, i giocatori italiani sono destinati a rimanere a bocca asciutta: gli unici utenti europei che possono infatti partecipare sono i residenti in Germania, Francia e Regno Unito.

We’ve teamed up with @Halo to celebrate the game’s 20th anniversary and the launch of #HaloInfinite, creating two must-have collectibles – including Master Chief’s iconic Mjolnir helmet. Enter to win one of 117 Swarovski x Halo collections: https://t.co/ZC2RcP13Lo pic.twitter.com/x8QJKH7UR1 — swarovski (@swarovski) December 1, 2021

Anche Larry Hryb di Xbox, meglio conosciuto come Major Nelson, ha avuto modo di mostrare nel dettaglio questi preziosissimi gioielli nel suo account Instagram: potete ammirarli al seguente indirizzo.

I fan di Halo Infinite italiani potranno consolarsi con uno dei nuovi sfondi dinamici di Xbox, disponibili gratis da oggi per tuti gli utenti.

E se siete alla ricerca di una nuova console portatile per giocare a Halo Infinite e a tutti gli altri giochi di Xbox Game Pass, potreste voler tenere d’occhio la nuova piattaforma di Qualcomm che ha lanciato la sfida a Switch.