Castlevania 4, il nuovo trailer (e arriva un’edizione fisica da collezione dei giochi)

Castlevania, la leggendaria saga di videogiochi targata Konami, tornerà sul piccolo schermo con alla quarta stagione della serie animata prodotta da Netflix.

Dopo il poster ufficiale e il primo teaser, il colosso dello streaming ha rilasciato ora un nuovo ed emozionante full trailer dello show, la cui uscita è fissata al 13 maggio 2021.

Il filmato mostra Trevor Belmont e Sypha Belnades giungere nel luogo dove tutto ha avuto inizio, ossia la chiesa dove è stata bruciata sul rogo la moglie di Dracula. Sembra infatti che qualcuno stia tentando di riportare in vita il principe delle tenebre.

Nel mentre, Alucard è intento a combattere creature demoniache, mentre Carmilla e le sue sorelle pianificano un attacco al cuore della terra degli uomini. Nel mentre, Isaac sembra avere un asso nella manica che gli permetterà di avere la meglio grazie al suo esercito di mostri forgiato di suo pugno.

In attesa di scoprire le nuove avventure di Trevor, Sypha ed Alucard, Limited Run Games ha anche deciso di fare un grande regalo ai fan del franchise.

A breve saranno infatti aperti i preordini delle edizioni fisiche di Castlevania Anniversary Collection, raccolta della serie di Konami in arrivo su PS4 e Nintendo Switch.

WHAT A HORRIBLE NIGHT TO HAVE A CURSE. The Castlevania Anniversary Collection slays on Switch & PS4 with Standard, Classic, Bloodlines, and Ultimate physical editions! Our supersized six-week pre-order starts Friday, May 14 at 10 am ET on https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/uv3CHASbQh — Limited Run Games (@LimitedRunGames) April 29, 2021

Disponibili in varie edizioni da collezione, i preordini di questa collezione speciale prenderanno il via a partire da venerdì 14 maggio alle 16 ora italiana, solo sul sito di Limited Run Games.

Più in particolare, saranno messe in vendita la Standard Edition, la Classic Edition, la Bloodlines Edition e, ultima a meno importante, la Ultimate Edition. I prezzi delle singole edizioni variano in base al contenuto.

Ma non solo: se amate la saga Konami date un’occhiata a The Last Faith, un affascinante “figlio illegittimo” di Bloodborne impostato come un metroidvania in due dimensioni.

In attesa di un annuncio ufficiale relativamente a un nuovo capitolo, ricordiamo anche che da pochi giorni un capitolo inedito della saga di Castlevania, annunciato su SEGA Dreamcast a inizio anni 2000 ma mai rilasciato ufficialmente, è disponibile gratuitamente grazie a una built giocabile assolutamente da non perdere.