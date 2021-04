Castlevania sta per tornare (ma non nel mondo dei videogiochi)

Da anni i fan della saga di Castlevania chiedono a gran voce un nuovo episodio del franchise, nonostante le preghiere non sono al momento state esaudite da Konami (detentrice storica del marchio).

Fortuna vuole che la storica serie di videogiochi è stata portata sul catalogo Netflix sotto forma di serie animata, ottenendo un discreto successo sia da parte della critica che pubblico.

Ora, dopo mesi di silenzio, il colosso dello streaming ha rilasciato un nuovo poster ufficiale della quarta stagione dello show. L’immagine, visionabile poco più in basso, mostra gran parte dei personaggi che troveremo nel nuovo ciclo di episodi.

Nel cast di doppiatori originali della serie troveremo nuovamente Graham McTavish come Dracula, Richard Armitage nei panni di Trevor Belmont, James Callis nel ruolo di Alucard e Alejandra Reynoso in quello della maga Sypha Belnades.

Castlevania – Stagione 4 dovrebbe vedere la luce nel corso dell’anno, sebbene al momento non sia stata ancora diffusa una data di rilascio precisa.

E per quanto riguarda la serie di videogiochi? A febbraio, un report di VGC ha rivelato che nuovi capitoli di Metal Gear Solid e Castlevania sarebbero in programma presso Konami ma che purtroppo i piani potrebbero metterci ancora molto prima di diventare realtà.

Infine, gli amanti della saga Konami devono dare un’occhiata a The Last Faith, una sorta di Bloodborne in 2D con struttura da metroidvania.

Ma non solo: di recente è anche apparsa online una build giocabile di Castlevania Resurrection, capitolo in 3D in sviluppo per SEGA Dreamcast ma tristemente cancellato prima del rilascio sugli scafalli dei negozi.

Il gioco avrebbe dovuto essere ambientato nel 1666, mettendoci nei panni di Sonia Belmont (protagonista del classico Castlevania Legends per Game Boy in bianco e nero).