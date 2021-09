Caso Activision Blizzard, la situazione si complica: ecco le novità

Sono mesi ormai che il caso Activision Blizzard sta tenendo banco sui forum e i social di tutto il mondo, a seguito di alcune gravi accuse interne alla compagnia.

Lo Stato della California ha infatti deciso di mettere alla sbarra la casa di produzione di Overwatch dopo numerosi presunti episodi che avrebbero coinvolto vari esponenti interni dell’azienda.

A seguito delle accuse la compagnia ha iniziato a “perdere pezzi”, specie per l’abbandono del presidente di Blizzard J. Allen Brack.

Ma non solo: secondo gli ultimi rapporti sembra che anche il SEC abbia deciso di avviare un’indagine per vederci chiaro, rendendo quindi la situazione ancora più spinosa.

A quanto pare, i guai non sono finiti: secondo quanto riportato dal giornalista Jason Schreier, Chacko Sonny, produttore esecutivo di Overwatch 2 e del franchise nella sua interezza, sta per lasciare Blizzard.

Sonny avrebbe infatti già comunicato allo staff che lascerà l’azienda venerdì 24 settembre, notizia confermata ufficiosamente da un portavoce di Activision Blizzard.

In una e-mail al personale esaminata da Bloomberg, i nuovi co-leader di Blizzard Jen Oneal e Mike Ybarra hanno definito Sonny “un leader premuroso” e hanno detto di essere grati per il suo servizio.

Sonny non ha spiegato le motivazioni dell’abbandono ma avrebbe scritto in una nota ai colleghi che lavorare in Blizzard “è stato un privilegio assoluto e una delle migliori esperienze della sua carriera“.

Some news: Chacko Sonny, executive producer for Overwatch 2 and the multi-billion-dollar Overwatch franchise, is leaving Blizzard. He was widely respected and seen as an integral part of Overwatch's future after director Jeff Kaplan left earlier this year https://t.co/rrp4nUJDpK

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 21, 2021